Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας

Σε red code πέντε περιοχές - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τάκης Σάγιας)
Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς για τα κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 21/1 όλα τα σχολεία στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας, μετά από απόφαση της Περιφέρειας.

Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική

Συγκεκριμένα, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, ο Περιφερειάρχης Αττικής αποφάσισε να παραμείνουν κλειστές προληπτικά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας, με βασικό στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς από τις μεσημεριανές ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρές βροχοπτώσεις, που ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της, πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο. Τα μαθήματα δε χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, με την Αττική να θέλει πολύ προσοχή από το μεσημέρι έως και το απόγευμα της Τετάρτης. 

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

  • οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο

  • οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο
  • οι κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το πρωί της Τετάρτης 21/1/2026

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το μεσημέρι της Τετάρτης 21/1/2026

Κακοκαιρία - Τετάρτη 21/1/2026 βράδυ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

  • στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα.

  • στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

  • στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης
  • στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης
  • στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

  • μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)
  • μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς, στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους
  • μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές, στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα, στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε red code πέντε περιοχές, λόγω της κακοκαιρίας 

Πέντε Περιφέρειες της χώρας τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από την Τετάρτη 21/1/26 έως και την Πέμπτη 22/1/26: 

Αττική

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
