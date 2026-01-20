Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χαλάει ο καιρός από σήμερα Τετάρτη (21/1) και ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα φέρει έντονες χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους. 

Η ΕΜΥ εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης 20/1 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σημειώνοντας πως θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Κακοκαιρία: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους
 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ.  στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά  του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

 

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
