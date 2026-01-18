Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

Αναλυτική πρόγνωση από τον Θοδωρή Κολυδά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 23:08 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
18.01.26 , 23:03 MasterChef: Η Ντίνα αυτοσχεδίασε - Κατάφερε να σώσει το πιάτο της;
18.01.26 , 23:03 Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ
18.01.26 , 22:54 MasterChef: Ο Άγγελος χόρεψε salsa με τον Πάνο Ιωαννίδη
18.01.26 , 22:37 MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
18.01.26 , 22:13 MasterChef: Η στυλίστρια Μενεξιά πέρασε με δύο «ναι» στην επόμενη φάση
18.01.26 , 22:08 Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής
18.01.26 , 21:56 Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
18.01.26 , 21:56 MasterChef: Ο Άρης έφτιαξε μια πεντανόστιμη γαριδομακαρονάδα
18.01.26 , 21:29 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι κάτοικοι αντίκρυσαν το όπλο του θύματος
18.01.26 , 21:26 MasterChef: Ο Ανδρέας ξετρέλανε τους κριτές με το ελβετικό ελάφι του
18.01.26 , 21:04 Το MasterChef ξεκίνησε: Οι ριζικές αλλαγές που φέρνει ο 10ος κύκλος
18.01.26 , 20:16 Καρέ-καρέ η δραματική διάσωση 8 ορειβατών στον Ταΰγετο εν μέσω κακοκαιρίας
18.01.26 , 19:36 VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καιρός επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις και έντονες βροχές να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας έως το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό την επίδραση μιας ψυχρής εισβολής, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Όπως εξήγησε, η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο υδράργυρος έπεσε στους -6 έως -8 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες παγετού.

Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

Την Τρίτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του αυξημένη υγρασία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των φαινομένων, με χιονοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τρίτης και θα κορυφωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η Τετάρτη θα είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς αναμένονται πυκνά χιόνια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Από την Πέμπτη και μετά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το κύμα ψύχους αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Παρότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, δεν διαφαίνεται νέος ισχυρός χιονιάς τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η χώρα θα δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής και χιονιού, φαινόμενα που έλειψαν από μεγάλο μέρος του φετινού χειμώνα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και παγετός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top