Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

Ο καιρός επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις και έντονες βροχές να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας έως το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό την επίδραση μιας ψυχρής εισβολής, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα.

Όπως εξήγησε, η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο υδράργυρος έπεσε στους -6 έως -8 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες παγετού.

Την Τρίτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του αυξημένη υγρασία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των φαινομένων, με χιονοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τρίτης και θα κορυφωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η Τετάρτη θα είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς αναμένονται πυκνά χιόνια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Από την Πέμπτη και μετά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το κύμα ψύχους αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Παρότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, δεν διαφαίνεται νέος ισχυρός χιονιάς τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η χώρα θα δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής και χιονιού, φαινόμενα που έλειψαν από μεγάλο μέρος του φετινού χειμώνα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και παγετός.