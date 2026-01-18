Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

Ενώ συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή, με τσουχτερό κρύο και πολικές θερμοκρασίες, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Φθιώτιδας, στα Τρίκαλα και στο Πήλιο, δημιουργώντας όμορφες εικόνες.

Συγκεκριμένα χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά, ενώ στα λευκά «ντύθηκαν» τα χωριά της Οίτης, όπως η Παύλιανη και το Κουμαρίτσι.

Πυκνή χιονόπτωση και στα Χάνια Πηλίου, αλλά και στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων και στο Περτούλι.

Τα χιονοδρομικά άνοιξαν για τους λάτρεις του σκι και οι φωτιές στα τζάκια έχουν φουντώσει για τα καλά.

Κολυδάς: Από την Τετάρτη νέα κακοκαιρία με περισσότερα χιόνια

Ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς με νέα του ανάρτηση προειδοποιεί πως από την Τετάρτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει περισσότερα χιόνια.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

Εξήγησε μάλιστα γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρξε η χιονόπτωση που αναμενόταν.

«Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι.

Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη,καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται.

Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα—μια εξέλιξη που θα αναλύσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες», εξηγεί ο κ. Κολυδάς.

Ο καιρός σήμερα

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.