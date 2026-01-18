Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

Μαγικές χειμωνιάτικες εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 15:05 Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!
18.01.26 , 14:56 Ταΰγετος: Επιχείρηση διάσωσης οχτώ ορειβατών σε υψόμετρο 2.000 μέτρων
18.01.26 , 14:51 Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
18.01.26 , 13:58 MasterChef 10: Πρεμιέρα απόψε στο Star - Επετειακός κύκλος με ανατροπές
18.01.26 , 13:35 Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα
18.01.26 , 13:00 Καρναβάλι της Πάτρας 2026: Επίσημη έναρξη με χορό και μουσική
18.01.26 , 12:49 Κ. Μητσοτάκης: «Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις»
18.01.26 , 12:03 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες
18.01.26 , 11:36 Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές
18.01.26 , 10:53 Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα
18.01.26 , 10:05 Δολοφονία Αγρίνιο: «Με σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα»
18.01.26 , 09:16 Καιρός: Τσουχτερό κρύο για αρκετές μέρες – Χιόνια και στην Αττική
18.01.26 , 09:05 Opel SUV: Ολοκληρωμένη γκάμα και με προνομιακές τιμές
18.01.26 , 09:03 Άγιος Αθανάσιος: Σύμβολο της Ορθοδοξίας και προστάτης των πεζών
18.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιανουαρίου
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενώ συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή, με τσουχτερό κρύο και πολικές θερμοκρασίες, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Φθιώτιδας, στα Τρίκαλα και στο Πήλιο, δημιουργώντας όμορφες εικόνες. 

 

@lamianow.gr Χιονόπτωσεις στα ορεινά της Φθιώτιδας #lamianow #news #snow ♬ πρωτότυπος ήχος - Lamianow.gr

 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

χιόνια 1

Συγκεκριμένα χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά, ενώ στα λευκά «ντύθηκαν» τα χωριά της Οίτης, όπως η Παύλιανη και το Κουμαρίτσι. 

Πυκνή χιονόπτωση και στα Χάνια Πηλίου, αλλά και στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων και στο Περτούλι. 

Τα χιονοδρομικά άνοιξαν για τους λάτρεις του σκι και οι φωτιές στα τζάκια έχουν φουντώσει για τα καλά. 

Κολυδάς: Από την Τετάρτη νέα κακοκαιρία με περισσότερα χιόνια

Ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς με νέα του ανάρτηση προειδοποιεί πως από την Τετάρτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει περισσότερα χιόνια. 

 

 

Εξήγησε μάλιστα γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρξε η χιονόπτωση που αναμενόταν. 

«Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι.

χιόνια 2

Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη,καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται.

Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα—μια εξέλιξη που θα αναλύσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες», εξηγεί ο κ. Κολυδάς. 

Ο καιρός σήμερα 

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top