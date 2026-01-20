Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

To νέο κύμα κακοκαιρίας που θα «σαρώσει» τις επόμενες ώρες τη χώρα, εκτός από ισχυρές καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα, φέρνει και πυκνές χιονοπτώσεις. 

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, την Τετάρτη αναμένονται χιόνια στις εξής περιοχές: 

  • ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)
  • ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου
  • ορεινά - ημιορεινά δυτικής και κεντρικής Στερεάς
  • Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές
  • δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα
  • κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα
  • ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας
  • ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ

Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές χιονοπτώσεις - Βίντεο του Θοδωρή Κολυδά

Καιρός: Προσοχή στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Αθήνα θέλει πολύ προσοχή από το μεσημέρι έως και το απόγευμα της Τετάρτης

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

  • στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα.
  • στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ
  • στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης
  • στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης
  • στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, θα πνέουν θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.Παρακολουθείτε τα σχετικά Δελτία της ΕΜΥ από τον σύνδεσμο. 

