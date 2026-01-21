Κακοκαιρία: Καταιγίδες και την Πέμπτη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Απαντήσεις για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στα Νότια Προάστια της Αττικής, αλλά και για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες, έδωσε ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Όπως εξήγησε, το ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα θα συνεχίσει να επηρεάζει την Ελλάδα και τις επόμενες ώρες, ενώ από αύριο θα κινηθεί ανατολικότερα. Μέχρι το μεσημέρι, στην Αθήνα είχε ήδη πέσει βροχή ίση με τον μέσο όρο ολόκληρου μήνα, ωστόσο επρόκειτο για ήπια και σταθερή βροχόπτωση.

Τα σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν μετά τις 5 το απόγευμα, όταν μέσα σε μόλις δύο έως τρεις ώρες καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Παρότι δεν εκδηλώθηκαν παντού καταιγίδες, η έντονη ραγδαιότητα των φαινομένων οδήγησε σε ποσότητες που σε ορισμένες περιοχές άγγιξαν τα 120 χιλιοστά, δηλαδή βροχή που αντιστοιχεί σε δύο ολόκληρους μήνες μέσα σε μία ημέρα.

«Η βροχή, η οποία είχε πέσει μέχρι το μεσημέρι, ήταν περίπου όση πέφτει όλο τον μήνα στην Αθήνα, αλλά ήταν σιγανή, στρωτή βροχή. Όμως οι καταιγίδες που ξεκίνησαν το απόγευμα, από τις 5:00 και μετά και για σε δύο-τρεις ώρες, τότε είδαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Μπορεί σε όλες τις περιοχές να μη συνοδεύονταν από καταιγίδες, είχαμε όμως μεγάλη ραγδαιότητα με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας να σημειωθεί βροχή γύρω στα 120 χιλιοστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έπεσε η βροχή δύο μηνών, δύο Ιανουαρίων, μέσα σ' αυτήν ολόκληρη τη σημερινή ημέρα», σχολίασε ο γνωστός μετεωρολόγος.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία - Βροχές στην Αττική και την Πέμπτη

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Κολυδάς, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μεσάνυχτα, κυρίως σε περιοχές της Αττικοβοιωτίας, των ανατολικών τμημάτων της Αττικής, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Κρήτης, με βροχές και καταιγίδες που σταδιακά μετατοπίζονται προς το Αιγαίο.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Καστελόριζο θα φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Από τις πρώτες ώρες της νέας ημέρας αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων στην Αττική, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες, εξασθενώντας σταδιακά.

Για την Αθήνα, ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές το μεσημέρι ή το απόγευμα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς το κύριο κύμα της κακοκαιρίας θα έχει πλέον περάσει.