Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!

Η Συνέλευση των Ειδικών στο Ιράν φαίνεται να έχει καταλήξει σε υποψήφιο για τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά η επίσημη ανακοίνωση καθυστερεί λόγω κυρίως των μέτρων ασφαλείας που παίρνουν οι ιρανικές Αρχές μετά και τις νέες απειλές εκ μέρους του Ισραήλ ότι θα εξοντώσουν και το νέο ηγέτη της χώρας, όπως ανέφερε η Αντιόπη Σωτηρίου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου,

Πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων, αναφέρουν ότι η Συνέλευση έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως διάδοχο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης.

O γιος του Αλί Χαμενεΐ Μοτζάμπα είναι πιθανότατα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις ισχυρότερες αλλά ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν.