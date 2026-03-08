Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ  Μοτζάμπα

Πρώτη Δημοσίευση: 08.03.26, 15:36
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν έχει επιλέξει νέο ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ.
  • Η επίσημη ανακοίνωση καθυστερεί λόγω μέτρων ασφαλείας και απειλών από το Ισραήλ.
  • Υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο ανακοίνωσης της απόφασης.
  • Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ έχει σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη λόγω των εξωτερικών απειλών.

Η Συνέλευση των Ειδικών στο Ιράν φαίνεται να έχει καταλήξει σε υποψήφιο για τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά η επίσημη ανακοίνωση καθυστερεί λόγω κυρίως των μέτρων ασφαλείας που παίρνουν οι ιρανικές Αρχές μετά και τις νέες απειλές εκ μέρους του Ισραήλ ότι θα εξοντώσουν και το νέο ηγέτη της χώρας, όπως ανέφερε η Αντιόπη Σωτηρίου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου,  

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ

Πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων, αναφέρουν ότι η Συνέλευση έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως διάδοχο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης. 

O γιος του Αλί Χαμενεΐ Μοτζάμπα είναι πιθανότατα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

O γιος του Αλί Χαμενεΐ Μοτζάμπα είναι πιθανότατα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις ισχυρότερες αλλά ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν. 

«Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου

 

 

