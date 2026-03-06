Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ

Τον παραπλάνησαν, βγήκε από την κρυψώνα του και τον χτύπησαν στο παλάτι

Κοσμος
Πώς το Ισραήλ χάκαρε όλες τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ εξόντωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με στρατιωτική επιχείρηση στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
  • Η επιχείρηση παραπλάνησε την ιρανική ηγεσία, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική δράση.
  • Ισραηλινά μαχητικά χρησιμοποίησαν προηγμένους πυραύλους Blue Sparrow για να πλήξουν τον Χαμενεΐ στο γραφείο του.
  • Ο θάνατος του Χαμενεΐ συνοδεύτηκε από τον θάνατο μελών της οικογένειάς του και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Ιράν.
  • Νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, και κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών.

Η επιχείρηση εξόντωσης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ οργανώθηκε με τρόπο, ώστε να παραπλανήσει την ηγεσία του Ιράν. Γι’ αυτό άλλωστε αιφνιδίασε και τους πάντες. 

Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Ισραήλ έδωσε την εντύπωση πως η στρατιωτική δραστηριότητα θα σταματούσε το Σαββατοκύριακο. Διαρρέοντας φωτογραφίες και κάνοντας παραπλανητικές ανακοινώσεις, ότι δήθεν ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματικοί αποχωρούν από τις βάσεις τους για το καθιερωμένο δείπνο του Σαμπάτ, κατάφερε να κάνει την Τεχεράνη να πιστέψει ότι δε θα υπάρξει άμεση στρατιωτική ενέργεια. Ο Χαμενέι ένιωσε ασφαλής και βγήκε από την κρυψώνα του, με σκοπό να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους.

Αλί Χαμενεΐ 1

Ο γιος του Μοτζτάμπα Χοσεϊνί είναι ο νέος ηγέτες του Ιράν/Φωτογραφία AP

Στην πραγματικότητα όμως, οι στρατιωτικοί διοικητές φέρεται να επέστρεψαν διακριτικά στις θέσεις τους και να προχώρησαν στην υλοποίηση της του τελικού σταδίου της επικείμενης επίθεσης εναντίον της Τεχεράνης.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Γιατί δε βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο

Έτσι, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και μετά από δύο ώρες πτήσης προσέγγισαν τον εναέριο χώρο πάνω από την Τεχεράνη. 

Αλί Χαμενεΐ 2

Ο Ιρανός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι σκοτώθηκε στις 28/2/2026 /Φωτογραφία AP

Ακολούθησε καταιγισμός βομβαρδισμών με δεκάδες πυραύλους προηγμένης τεχνολογίας, όπως οι Blue Sparrow, που είναι σχεδιασμένοι, ώστε να φτάνουν σε μεγάλα ύψη, ακόμα και στο όριο του διαστήματος, πριν επανέλθουν στην ατμόσφαιρα για να πλήξουν τον στόχο τους. 

Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Η τεχνολογία αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αναχαίτιση των συγκεκριμένων πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να καταστραφούν, λόγω της ταχύτητας και της τροχιάς τους. 

Αλί Χαμενεΐ 3

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι άφησε στο γραφείο του την τευλευταία του πνοή /Φωτογραφία AP

Το Ισραήλ, έχοντας παραπλανήσει την ιρανική ηγεσία το Σαββατοκύριακο και αξιοποιώντας τα προηγμένα πυραυλικά συστήματα που διαθέτει και τις εκ των έσω πληροφορίες για τις κινήσεις του Χαμενεΐ, κατάφερε να τον εξοντώσει. 

Ιράν: Πώς το Ισραήλ χτύπησε τον Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ. 

Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο γραφείο του και εκτελούσε τα καθήκοντά του όταν σημειώθηκε το χτύπημα. Η επίθεση φαίνεται ότι ήταν στοχευμένο στρατιωτικό πλήγμα μεγάλης ακρίβειας εναντίον του κτιρίου όπου βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Αλί Χαμενεΐ 4

Ο Ιρανός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι σκοτώθηκε στις 28/2/2026 /Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις ίδιες επιθέσεις σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος. Νέος ηγέτης της χώρας είναι ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί. 

Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατό του και κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους στη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δραματική κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο να βρίσκεται ήδη στην έβδομη μέρα του.

