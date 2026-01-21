Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία

Βρέθηκε κάτω από όχημα που παρέσυραν τα ορμητικά νερά

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα από την κακοκαιρία. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σφηνώθηκε κάτω από όχημα / Bίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν καταστροφικό.

Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύριλου και Μεθόδιου στην Τερψιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα που κινούταν πεζή, παρασύρθηκε από χείμαρρο και εντοπίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο επίσης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις. 

Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»

Nεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Λιάκος Γιάννης)

Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία

Οι πληροφορίες για την ηλικία του θύματος είναι συγκεχυμένες και πιθανότατα κατέληξε πνιγμό, αφού δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Κακοκαιρία - Γλυφάδα: Γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από τα νερά

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την 56χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.  Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κακοκαιρία Αττική: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Γλυφάδα

Σε εικόνες που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο διαδικτύου, αποτυπώνονται οι καταστροφές που σημειώθηκαν στη Γλυφάδα τις τελευταίες ώρες.

Δρόμοι ποτάμια και ορμητικοί χείμαρροι παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα οχήματα επέπλαν σαν καρυδότσουφλα και παρασύρονταν με ορμή.

Κολυδάς για κακοκαιρία: «Μέσα σε λίγες ώρες, στην Αττική έπεσε το νερό δύο μηνών»

Νωρίτερα, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι οι εικόνες καταστροφής που σημειώθηκαν στα Νότια Προάστια Αττικής οφείλονται στον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα, ο μετεωρολόγος απάντησε: «Οι καταιγίδες, οι βροχές που ξεκίνησαν μετά το απόγευμα, από τις 5:00 και μετά, μέσα σε δύο-τρεις ώρες είδαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Μπορεί σε όλες τις περιοχές να μη συνοδεύονταν από καταιγίδες, είχαμε όμως μεγάλη ραγδαιότητα με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, να σημειωθεί βροχή γύρω στα 120 χιλιοστά. Πρακτικά σημαίνει ότι έπεσε η βροχή δύο μηνών, δύο Ιανουαρίων, μέσα στη σημερινή ημέρα. Αυτή δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα».

Ύψη βροχής από την κακοκαιρία στην Αττική

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026
