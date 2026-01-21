Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»

Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου πατέρα

Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του λιμενικού στο Άστρος / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος στην Αρκαδία, όπου ένας λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 52χρονος λιμενικός, πατέρας ενός παιδιού, βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους, εντάσεως 9-10 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή.

Όμως ξαφνικά έσπασαν οι κάβοι, τον πέταξαν στη θάλασσα μαζί με δύο ακόμη άτομα. Ο 52χρονος χτύπησε σε προβλήτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε μάρτυρας. 

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται στα πλάνα που εξασφάλισε και παρουσίασε το Star. 

Νεκρός λιμενικός στο Άστρος

Άστρος: Nεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα

Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την παραλία προς το Κέντρο Υγείας του έγινε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

