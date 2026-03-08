Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 09/03/2026 – 15/03/2026

Μετά την έντονη περίοδο των εκλείψεων, αυτή η εβδομάδα είναι σαν μια προσπάθεια να επανέλθουμε και να βρούμε ξανά τις ισορροπίες μας. Τα συναισθήματα αρχίζουν να καταλαγιάζουν και αρκετοί προσπαθείτε να καταλάβετε τι πραγματικά συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς συνεχίζει να θολώνει κάπως το τοπίο, φέρνοντας ακόμα μπερδεμένα μηνύματα, παρεξηγήσεις ή επιστροφές προσώπων από το παρελθόν που δημιουργούν διλήμματα.

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά με το τρίγωνο Ερμή-Δία στις 09/03/2026 και φέρνει ευκαιρίες για θετικές συζητήσεις, εξομολογήσεις και επανασυνδέσεις. Είναι ιδανικές μέρες για να στείλετε ένα μήνυμα, να βγείτε ένα ραντεβού ή να λύσετε μια παρεξήγηση που σας κρατούσε πίσω. Μπορεί επίσης να ακούσετε κάτι που σας χαροποιεί ή να υπάρξει μια κουβέντα που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ωστόσο, επειδή ο Ερμής είναι ανάδρομος, είναι πιθανό να επιστρέψουν πρόσωπα από το παρελθόν ή να ανοίξουν ξανά συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση. Προσοχή μόνο στις υπερβολικές υποσχέσεις ή στα μεγάλα λόγια και προσπαθήστε να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Στις 10/03/2026, το εξάγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει έντονο πάθος, βαθύτερη ερωτική έλξη και δυνατή χημεία. Μια σχέση μπορεί να γίνει πιο στενή και ουσιαστική, ενώ μια νέα γνωριμία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μεγαλύτερη οικειότητα και ουσία. Ευνοούνται οι εξομολογήσεις, οι στιγμές έντονης σύνδεσης και η σεξουαλικότητα, καθώς υπάρχει διάθεση να αφεθείτε περισσότερο στο συναίσθημα και να δείξετε τι πραγματικά νιώθετε.

Από τις 11/03/2026, με τον Δία να γυρίζει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, ανακτάτε την αυτοπεποίθηση σας και αρχίζετε να βλέπετε ξανά προοπτική εκεί που υπήρχε καθυστέρηση ή στασιμότητα. Υποθέσεις που είχαν «κολλήσει» προχωρούν, μια σχέση βρίσκει ξανά ρυθμό ή μια γνωριμία αποκτά πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση. Νιώθετε περισσότερη αισιοδοξία και σιγουριά για το τι θέλετε, ενώ αυξάνονται οι ευκαιρίες για θετικές εξελίξεις. Ωστόσο, η σύνοδος ανάδρομου Ερμή-Άρη στις 15/03/2026 ανεβάζει τους τόνους και μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο να ειπωθούν λόγια πάνω στα νεύρα ή να επιστρέψει μια παλιά διαφωνία. Αποφύγετε παρορμητικά μηνύματα, ξεσπάσματα και αποφάσεις της στιγμής. Αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, μπορείτε να μετατρέψετε μια ένταση σε ουσιαστικό ξεκαθάρισμα που θα σας πάει ένα βήμα μπροστά.

