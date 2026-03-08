Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 09/03/2026 – 15/03/2026

Μια προσπάθεια να επανέλθουμε και να βρούμε ξανά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 17:14 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
08.03.26 , 17:06 Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο
08.03.26 , 16:59 Κρήτη: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές
08.03.26 , 16:47 Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
08.03.26 , 16:44 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας
08.03.26 , 16:28 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 09/03/2026 – 15/03/2026
08.03.26 , 16:21 Θλίψη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη – Πότε και πού θα πουν το τελευταίο αντίο
08.03.26 , 16:03 Εικόνες από την υποδοχή των σορών των έξι Αμερικανών εφέδρων από τον Τραμπ
08.03.26 , 15:57 Αφροδίτη σε όψη με τον Κρόνο: Έντονα συναισθήματα και δοκιμασίες σε σχέσεις
08.03.26 , 15:48 Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»
08.03.26 , 15:35 Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!
08.03.26 , 15:21 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 14:52 Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
08.03.26 , 14:32 Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!
08.03.26 , 13:41 Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 09/03/2026 – 15/03/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την έντονη περίοδο των εκλείψεων, αυτή η εβδομάδα είναι σαν μια προσπάθεια να επανέλθουμε και να βρούμε ξανά τις ισορροπίες μας. Τα συναισθήματα αρχίζουν να καταλαγιάζουν και αρκετοί προσπαθείτε να καταλάβετε τι πραγματικά συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς συνεχίζει να θολώνει κάπως το τοπίο, φέρνοντας ακόμα μπερδεμένα μηνύματα, παρεξηγήσεις ή επιστροφές προσώπων από το παρελθόν που δημιουργούν διλήμματα.

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά με το τρίγωνο Ερμή-Δία στις 09/03/2026 και φέρνει ευκαιρίες για θετικές συζητήσεις, εξομολογήσεις και επανασυνδέσεις. Είναι ιδανικές μέρες για να στείλετε ένα μήνυμα, να βγείτε ένα ραντεβού ή να λύσετε μια παρεξήγηση που σας κρατούσε πίσω. Μπορεί επίσης να ακούσετε κάτι που σας χαροποιεί ή να υπάρξει μια κουβέντα που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ωστόσο, επειδή ο Ερμής είναι ανάδρομος, είναι πιθανό να επιστρέψουν πρόσωπα από το παρελθόν ή να ανοίξουν ξανά συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση. Προσοχή μόνο στις υπερβολικές υποσχέσεις ή στα μεγάλα λόγια και προσπαθήστε να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Στις 10/03/2026, το εξάγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει έντονο πάθος, βαθύτερη ερωτική έλξη και δυνατή χημεία. Μια σχέση μπορεί να γίνει πιο στενή και ουσιαστική, ενώ μια νέα γνωριμία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μεγαλύτερη οικειότητα και ουσία. Ευνοούνται οι εξομολογήσεις, οι στιγμές έντονης σύνδεσης και η σεξουαλικότητα, καθώς υπάρχει διάθεση να αφεθείτε περισσότερο στο συναίσθημα και να δείξετε τι πραγματικά νιώθετε.

Από τις 11/03/2026, με τον Δία να γυρίζει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, ανακτάτε την αυτοπεποίθηση σας και αρχίζετε να βλέπετε ξανά προοπτική εκεί που υπήρχε καθυστέρηση ή στασιμότητα. Υποθέσεις που είχαν «κολλήσει» προχωρούν, μια σχέση βρίσκει ξανά ρυθμό ή μια γνωριμία αποκτά πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση. Νιώθετε περισσότερη αισιοδοξία και σιγουριά για το τι θέλετε, ενώ αυξάνονται οι ευκαιρίες για θετικές εξελίξεις. Ωστόσο, η σύνοδος ανάδρομου Ερμή-Άρη στις 15/03/2026 ανεβάζει τους τόνους και μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο να ειπωθούν λόγια πάνω στα νεύρα ή να επιστρέψει μια παλιά διαφωνία. Αποφύγετε παρορμητικά μηνύματα, ξεσπάσματα και αποφάσεις της στιγμής. Αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, μπορείτε να μετατρέψετε μια ένταση σε ουσιαστικό ξεκαθάρισμα που θα σας πάει ένα βήμα μπροστά.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top