Θλίψη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη – Πότε και πού θα πουν το τελευταίο αντίο

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τέχνης.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το Σάββατο 7 Μαρτίου, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά. Ο σπουδαίος ηθοποιός τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ λίγο πριν τις γιορτές είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος με την καρδιά του. Παρά τη δοκιμασία αυτή, μετά το εξιτήριό του είχε εμφανιστεί αισιόδοξος στις δημόσιες δηλώσεις του, δείχνοντας πως είχε καταφέρει να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή περίοδο. Για τον λόγο αυτό, η είδηση του θανάτου του αιφνιδίασε πολλούς από τους συνεργάτες και τους φίλους του.

Ο αποχαιρετισμός στον ηθοποιό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:30 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και αγαπημένα του πρόσωπα θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά του.

Την πληροφορία για την τελετή έκανε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας. Στο συγκινητικό μήνυμά του μοιράστηκε και μια προσωπική ανάμνηση από την περίοδο της πανδημίας, αναδεικνύοντας την ανθρωπιά και την ευαισθησία του εκλιπόντος.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού, τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλή έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς. Ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι, Χρήστο μας…», έγραψε χαρακτηριστικά.