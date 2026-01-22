Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: «Οι επεμβάσεις στο ρέμα Ευρυάλης & οι πλημμύρες»

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί μέσα από ανάρτησή του στα social media τον λόγο που οδήγησε στις φονικές χθεσινές πλημμύρες στην Άνω Γλυφάδα.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος αναφέρει ιστορικά πως το μπάζωμα και η υπογειοποίηση του ρέματος της Ευρυάλης - που πηγάζει από τις πλαγιές του Υμηττού και εκβάλλει στον Άγιο Κοσμά - έπαιξαν ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε, συγκεκριμένα, πως: «Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη».

Κακοκαιρία: Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα

«TA ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΗ ΥΕΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ

Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό. Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη.

Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις. Η φυσική του κοίτη κατατμήθηκε, μετατοπίστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπογειοποιήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, επεκτάσεις οικισμών και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα του διατηρεί ανοιχτή κοίτη, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Περγάμου.

Η ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και η σύγκρισή τους με αεροφωτογραφίες αναδεικνύουν καθαρά τη ρήξη ανάμεσα στη φυσική–ιστορική διαδρομή του ρέματος και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, τεκμηριώνοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των επεμβάσεων στον υδρολογικό και πολεοδομικό ιστό της περιοχής.

Εξαιρετικό και διαφωτιστικό το άρθρο-οδοιπορικό της ΓΕΩΜΥΘΙΚΗΣ.

Λέκκας για Άνω Γλυφάδα: Το νότιο τμήμα του Υμηττού και η κληρονομημένη τρωτότητα

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ευθύμιος Λέκκας απέδωσε την ένταση των φαινομένων στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές. «Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

Εκτός από τον όγκο βροχής, παίζουν ρόλο και τα φερτά υλικά, όπως σημείωσε: «Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία».

«Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».