Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου

Το τηλεφώνημα που τον «έκαψε» και οι αντιφάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 23:36 Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ
22.01.26 , 23:05 Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου
22.01.26 , 22:40 MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!
22.01.26 , 22:35 Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ειρήνης: Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες
22.01.26 , 22:28 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!
22.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 14.200.000 ευρώ
22.01.26 , 22:10 MasterChef: Οι παρατηρήσεις του Σωτήρη Κοντιζά για τον τραχανά του Νίκου
22.01.26 , 21:58 Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star
22.01.26 , 21:56 Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη
22.01.26 , 21:55 Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»
22.01.26 , 21:30 Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef
22.01.26 , 21:23 Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn
22.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;
22.01.26 , 21:04 Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε 6 μήνες
22.01.26 , 21:00 Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρόδος: Σύλληψη 49χρονου Για Τη Δολοφονία Του Ξενοδόχου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη στη Γερμανία ο 49χρονος ουκρανικής καταγωγής που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον ξενοδόχο στη Ρόδο και σκηνοθέτησε τροχαίο για να καλύψει τα ίχνη του. 

Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Μόναχο, μετά από συνεργασία των αστυνομικών του Τμήματος Ιαλυσσού με τη γερμανική αστυνομία. 

Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!

Ρόδος: Το τηλεφώνημα που τον «έκαψε» μετά τη δολοφονία

O κατηγορούμενος φέρεται ότι είχε στήσει ολόκληρο σκηνικό, προσποιούμενος ακόμη και τον αυτόπτη μάρτυρα του υποτιθέμενου τροχαίου δυστυχήματος. Είχε τηλεφωνήσει σε επιχείρηση ενοικίασης μηχανών για να τους ενημερώσει για το «τροχαίο»

«Είμαι στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου, βλέπω δύο άτομα στον γκρεμό. Έχει γίνει τροχαίο. Βρήκα το αυτοκόλλητο από την επιχείρηση που έχετε, ενοικίασης μηχανών. Πήρα να σας ενημερώσω», είχε πει κατά τη διάρκεια της κλήσης. 

Όλα, όμως, άρχισαν να ξετυλίγονται, όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Όταν κάλεσε πίσω για διευκρινίσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε τελικά μια γυναίκα, εργαζόμενη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ρόδου. Την είχε πείσει ότι το κινητό του είχε μείνει από μπαταρία και ότι χρειαζόταν επειγόντως να πραγματοποιήσει ένα τηλεφώνημα από το δικό της.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν ως αυτόπτης μάρτυρας του δήθεν τροχαίου δυστυχήματος, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Όπως προκύπτει, τίποτα δεν ήταν τυχαίο· το σχέδιο είχε οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο

Ρόδος: Οι αντιφάσεις στην πρώτη κατάθεση – Η υπόθεση «έκλεισε» αρχικά ως τροχαίο

Οι αρχές εντόπισαν τον ξενοδόχο νεκρό, καταπλακωμένο από τη μοτοσικλέτα του, και κάλεσαν για κατάθεση τον τελευταίο άνθρωπο που τον είχε δει ζωντανό: τον Ουκρανό κατηγορούμενο. Παρότι έπεσε σε αντιφάσεις, η υπόθεση έκλεισε αρχικά ως τροχαίο δυστύχημα.

Στην κατάθεσή του φέρεται να είχε ισχυριστεί πως γνώριζε το θύμα, ότι του χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες και ότι το βράδυ του θανάτου βρισκόταν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης, χωρίς να γνωρίζει πού ήταν ο ξενοδόχος.

Ο ξενοδόχος που δολοφονήθηκε στη Ρόδο

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε διαφορετική. Ο κατηγορούμενος πράγματι βρισκόταν σε μπαρ εκείνο το βράδυ, αλλά μαζί με το θύμα και όχι στο κέντρο της πόλης. Το κατάστημα βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα η σορός. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν έντονο καυγά και αποχώρησαν μαζί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός, με τις αρχές να κάνουν λόγο για στραγγαλισμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι έναν μήνα πριν από το έγκλημα, ο ξενοδόχος είχε «φωτογραφίσει» τον φερόμενο δολοφόνο ως βασικό ύποπτο για τη ληστεία στο σπίτι του.

Στις 12 Απριλίου, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει από την οικία του 15.000 ευρώ, με το θύμα να κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ο φονιάς», λέει ο αδελφός του θύματος

Ο αδελφός του άτυχου ξενοδόχου μίλησε στο Star, ζητώντας δικαίωση:

«Αυτό θέλουμε σαν οικογένεια. Να τον δούμε να οδηγείται στα δικαστήρια και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΔΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top