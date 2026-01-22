Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου

Συνελήφθη στη Γερμανία ο 49χρονος ουκρανικής καταγωγής που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον ξενοδόχο στη Ρόδο και σκηνοθέτησε τροχαίο για να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Μόναχο, μετά από συνεργασία των αστυνομικών του Τμήματος Ιαλυσσού με τη γερμανική αστυνομία.

Ρόδος: Το τηλεφώνημα που τον «έκαψε» μετά τη δολοφονία

O κατηγορούμενος φέρεται ότι είχε στήσει ολόκληρο σκηνικό, προσποιούμενος ακόμη και τον αυτόπτη μάρτυρα του υποτιθέμενου τροχαίου δυστυχήματος. Είχε τηλεφωνήσει σε επιχείρηση ενοικίασης μηχανών για να τους ενημερώσει για το «τροχαίο»

«Είμαι στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου, βλέπω δύο άτομα στον γκρεμό. Έχει γίνει τροχαίο. Βρήκα το αυτοκόλλητο από την επιχείρηση που έχετε, ενοικίασης μηχανών. Πήρα να σας ενημερώσω», είχε πει κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Όλα, όμως, άρχισαν να ξετυλίγονται, όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Όταν κάλεσε πίσω για διευκρινίσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε τελικά μια γυναίκα, εργαζόμενη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ρόδου. Την είχε πείσει ότι το κινητό του είχε μείνει από μπαταρία και ότι χρειαζόταν επειγόντως να πραγματοποιήσει ένα τηλεφώνημα από το δικό της.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν ως αυτόπτης μάρτυρας του δήθεν τροχαίου δυστυχήματος, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Όπως προκύπτει, τίποτα δεν ήταν τυχαίο· το σχέδιο είχε οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Ρόδος: Οι αντιφάσεις στην πρώτη κατάθεση – Η υπόθεση «έκλεισε» αρχικά ως τροχαίο

Οι αρχές εντόπισαν τον ξενοδόχο νεκρό, καταπλακωμένο από τη μοτοσικλέτα του, και κάλεσαν για κατάθεση τον τελευταίο άνθρωπο που τον είχε δει ζωντανό: τον Ουκρανό κατηγορούμενο. Παρότι έπεσε σε αντιφάσεις, η υπόθεση έκλεισε αρχικά ως τροχαίο δυστύχημα.

Στην κατάθεσή του φέρεται να είχε ισχυριστεί πως γνώριζε το θύμα, ότι του χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες και ότι το βράδυ του θανάτου βρισκόταν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης, χωρίς να γνωρίζει πού ήταν ο ξενοδόχος.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε διαφορετική. Ο κατηγορούμενος πράγματι βρισκόταν σε μπαρ εκείνο το βράδυ, αλλά μαζί με το θύμα και όχι στο κέντρο της πόλης. Το κατάστημα βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα η σορός. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν έντονο καυγά και αποχώρησαν μαζί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός, με τις αρχές να κάνουν λόγο για στραγγαλισμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι έναν μήνα πριν από το έγκλημα, ο ξενοδόχος είχε «φωτογραφίσει» τον φερόμενο δολοφόνο ως βασικό ύποπτο για τη ληστεία στο σπίτι του.

Στις 12 Απριλίου, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει από την οικία του 15.000 ευρώ, με το θύμα να κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ο φονιάς», λέει ο αδελφός του θύματος

Ο αδελφός του άτυχου ξενοδόχου μίλησε στο Star, ζητώντας δικαίωση:

«Αυτό θέλουμε σαν οικογένεια. Να τον δούμε να οδηγείται στα δικαστήρια και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

