Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!

Ανατροπή στο θρίλερ της εξαφάνισης του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο τον περασμένο Μάϊο. Η υπόθεση είχε κλείσει ως τροχαίο δυστύχημα. Φαίνεται όμως, τελικά, πως ήταν δολοφονία!

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o δολοφόνος του ξενοδόχου είχε σκηνοθετήσει τροχαίο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρόδου είχαν πειστεί απο τους ισχυρισμούς του.

Σκηνοθετημένο το δήθεν τροχαίο δυστύχημα του ξενοδόχου

Η πλήρης ανατροπή ήρθε όταν ομάδα αστυνομικών, του τμηματος Ιαλυσσου, έψαξε την υπόθεση από το μηδέν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν δολοφονία.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

Ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος; Ο ξενοδόχος είχε εξαφανιστεί την 1η Μάϊου του 2025 και 6 μέρες μετά βρέθηκε σε χαντάκι με τη μηχανή που είχε νοικιάσει διαλυμένη δίπλα του. Η μίζα της μηχανής ήταν σβηστή και το κλειδί πεταμένο λίγο πιο πέρα. Η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μηδενική, σύμφωνα με την έκθεση του πραγματογνώμονα.

Ο δολοφόνος τον πέταξε στο χαντάκι και από πάνω του πέταξε την σβηστή μηχανή και τα κλειδιά για να φανεί τροχαίο. Από τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι τις κρίσιμες ώρες, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ξενοδόχου κινείται στην περιοχή που βρέθηκε νεκρό το θύμα. Ήταν και το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας ο κατηγορούμενος είναι Ουκρανός , πρώην συνεργάτης του ξενοδόχου με τον οποίο είχε οικονομικές διαφορές. Τον τελευταίο μήνα είναι άφαντος και η Αστυνομία τον αναζητά.

