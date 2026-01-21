Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο

Έγκλημα και όχι τροχαίο δυστύχημα αποδείχθηκε πως ήταν ο θάνατος του 63χρονου ξενοδόχου από τη Ρόδο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό τον περασμένο Μάιο. Οι αρχές, μετά από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και τη συγκέντρωση στοιχείων από κάμερες κυκλοφορίας και μαρτυρίες κατέληξε πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του άνδρα είναι 49χρονος Ουκρανός, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αστυνομικοί του Α.Τ. Ιαλυσού μετά από ενδελεχή έρευνα και εξέταση των στοιχείων κατέληξαν στον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος στο παρελθόν είχε διωχθεί για διακίνηση μεταναστών, για απάτες και για ενδοοικογενειακή βία.

Δολοφονία Ρόδος: Τα στοιχεία που έδειξαν ότι πρόκειται για δολοφονία

Το πρώτο στοιχείο που ενέπλεκε τον 49χρονο Ουκρανό με τη δολοφονία του 63χρονου ήταν μια μαρτυρία ότι οι δύο άνδρες έτρωγαν μαζί την ημέρα της δολοφονίας σε μεζεδοπωλείο στις Μαρίτσες.

Ο 49χρονος είχε ερωτηθεί μάλιστα αν είχε δει τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου τη μέρα του θανάτου του και είχε πει ότι δεν τον είχε συναντήσει, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών σε βάρος του.

Επίσης, κάμερα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Παστίδας - Καλυθιών έχει πιάσει τον φερόμενο ως δράστη να κινείται στο σημείο, όπου βρέθηκε το θύμα και το μηχανάκι που οδηγούσε. Και σε αυτή την ερώτηση των αστυνομικών όμως, αν δηλαδή είχε περάσει από το σημείο, εκείνος είχε απαντήσει αρνητικά.

Το τρίτο στοιχείο που έδειξε πως πρόκειται για δολοφονία είναι το γεγονός ότι στην αυτοψία στο σημείο δε βρέθηκαν σημάδια από σύρσιμο της μηχανής μέχρι να καταλήξει σε γκρεμό επτά μέτρων, αλλά και η έκθεση του ιατροδικαστή, ο οποίος κατέληξε πως ο 63χρονος πέθανε από ασφυξία και όχι από τροχαίο.

Τέλος ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του θύματος στις 14:20 της 1η Μαΐου, την έβαλε σε υποψία ότι δεν το είχε γράψει εκείνος.

«Χρόνια Πολλά,, καλό μήνα, είμαι με παρέα στη Λίνδο,, τα λέμε απόγευμα», έγραφε το μήνυμα που έλαβε η γυναίκα και αμέσως της προκάλεσε ανησυχία ότι κάτι είχε συμβεί στον σύζυγό της.

Κι αυτό, γιατί, όπως εξήγησε η ίδια στους αστυνομικούς, ο σύζυγός της δε χρησιμοποιούσε ποτέ σημεία στίξεως στα μηνύματα που έστελνε, ενώ δεν είχε και κανένα γνωστό στη Λίνδο για να πάει εκεί.

Δολοφονία Ρόδος: Το ύποπτο τηλεφώνημα που «έκαψε» τον δράστη

Σύμφωνα με την εκπομπή επίσης, ο 49χρονος Ουκρανός έκανε ένα τεράστιο λάθος, όταν τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη του δίκυκλου από τον οποίο το είχε νοικιάσει ο 63χρονος ξενοδόχος.

Ο 49χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στον άνδρα και να του υπέδειξε το σημείο, όπου βρισκόταν το μηχανάκι, τον γκρεμό δηλαδή των επτά μέτρων, όπου φέρεται να το είχαν πετάξει.

Ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να του πει τον αριθμό κυκλοφορίας, αλλά ο άνδρας στην άλλη γραμμή του είπε ότι ήταν πολύ βαθιά και δεν μπορούσε να τον διακρίνει. Όταν όμως, σύμφωνα με την εκπομπή, τον ρώτησε πώς ξέρει ότι είναι δικό του το μηχανάκι, ο άνδρας του απάντησε πως είδε ένα αυτοκόλλητο της εταιρείας κολλημένο πάνω, το οποίο όμως δεν ήταν δυνατόν να το διακρίνει κάποιος από τον δρόμο.

Δολοφονία Ρόδος: Άφαντος ο 49χρονος

Ο Ουκρανός που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του ξενοδόχου, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, παρουσιαζόταν μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί γιατί είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία.

Από τον Νοέμβριο όμως του 2025 σταμάτησε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με μαρτυρία έφυγε από τη Ρόδο για την Κω και από εκεί πήρε το πλοίο για Πειραιά, απ’ όπου χάθηκαν τα ίχνη του.

Δολοφονία Ρόδος: Ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη;

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν τις έρευνες εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, οι αστυνομικοί πριν εξαφανιστεί ο 49χρονος παρακολουθούσαν το κινητό τον άκουγαν. Συνομιλούσε λοιπόν με μια γυναίκα, στην οποία έλεγε ότι είχε κάνει μια προφορική συμφωνία με το θύμα να συνεκμεταλλευτούν μαζί ένα ξενοδοχείο που είχε ο 63χρονος.

Στη συνέχεια όμως, φέρεται το θύμα να σύναψε συμφωνία με ένα μεγάλο ξενοδοχείο του νησιού για να το εκμεταλλευτεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με ό,τι είχε συμφωνήσει με τον 49χρονο Ουκρανό, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να διαφωνήσουν και να τσακωθούν.

Εκτιμούν λοιπόν ότι ίσως ένιωσε ότι ο 63χρονος τον «πετούσε» έξω από τη μοιρασιά και αποφάσισε να τον σκοτώσει.