«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου έχει επιλέξει να μην υπάρχει»

Με αφορμή τις εμφανίσεις της με τον Χρίστο Αντωνιάδη και τη Σάσα Μπάστα στο Boutique Night Club, η Μαρία Καρλάκη μίλησε για το μεγάλωμα του παιδιού της χωρίς τον βιολογικό του πατέρα, καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην είναι παρών στη ζωή του γιου του, από τη γέννησή του κι έπειτα.

«Ο πατέρας του παιδιού μου είμαι εγώ. Ο βιολογικός του πατέρας δεν υπάρχει από τη γέννα και μετά. Επιλογή του είναι να μην υπάρχει σ' αυτό», είπε αρχικά η τραγουδίστρια στο Happy Day.

«Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει ένα πολύ δυνατό παιδί», συμπλήρωσε.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή Super Kατερίνα, λίγο πριν γεννήσει τον γιο της, ότι πέρασε μόνη της την εγκυμοσύνη, καθώς ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού εξαφανίστηκε και πως δεν ήταν μαζί.

Η Μαρία Καρλάκη σε εμφάνισή της τον Ιούλιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το αγοράκι της γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, μετά από έναν δύσκολο τοκετό. Τότε, η Μαρία Καρλάκη είχε αναφέρει πως ο πατέρας του παιδιού ήταν κοντά της στον τοκετό. Όμως, το ζευγάρι δε συνέχισε μαζί.

«Ο πατέρας του παιδιού μου δεν το έχει αναγνωρίσει. Από την αρχή είναι απών. Δεν ήρθε στη βάφτιση, γιατί κατανοώ ότι δε θέλει να υπάρχει ούτε ως φυσική παρουσία ούτε ως υποχρέωση», είχε εξομολογηθεί στη Super Κατερίνα, τον Μάιο του 2024.

Το αγοράκι της πήρε το όνομα Ραφαήλ- Μηνάς και σήμερα είναι δυόμιση χρόνων.