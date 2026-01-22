«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου έχει επιλέξει να μην υπάρχει»

Η γνωστή τραγουδίστρια μεγαλώνει μόνη της τον γιο της από τη γέννησή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
22.01.26 , 15:42 «Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26 , 15:19 Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός
22.01.26 , 15:05 Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
22.01.26 , 15:04 Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani
22.01.26 , 14:45 Χατζίδου για το Τέλεια του Ιακωβίδη: «Είχα ζητήσει να το κάνω εγώ διασκευή»
22.01.26 , 14:45 Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Που Ξυλοκοπήθηκε Στις Φυλακές
22.01.26 , 14:40 VW Taigo και T-Cross: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά
22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
22.01.26 , 14:33 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
22.01.26 , 14:30 Γιάννης Μπέζος: «Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική σειρά»
22.01.26 , 14:14 Καινούργιου: «Δεν είμαι απεγνωσμένη» - Πόσα θα λείψει από την εκπομπή της;
22.01.26 , 13:27 Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Καρλάκη: O πατέρας του παιδιού είμαι εγώ»/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τις εμφανίσεις της με τον Χρίστο Αντωνιάδη και τη Σάσα Μπάστα στο Boutique Night Club, η Μαρία Καρλάκη μίλησε για το μεγάλωμα του παιδιού της χωρίς τον βιολογικό του πατέρα, καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην είναι παρών στη ζωή του γιου του, από τη γέννησή του κι έπειτα.

 «Ο πατέρας του παιδιού μου είμαι εγώ. Ο βιολογικός του πατέρας δεν υπάρχει από τη γέννα και μετά. Επιλογή του είναι να μην υπάρχει σ' αυτό», είπε αρχικά η τραγουδίστρια στο Happy Day.

«Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει ένα πολύ δυνατό παιδί», συμπλήρωσε.

Καρλάκη: «Ο σύντροφός μου είναι παρελθόν και δεν έχει θέση στη ζωή μου»

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή Super Kατερίνα, λίγο πριν γεννήσει τον γιο της, ότι πέρασε μόνη της την εγκυμοσύνη, καθώς ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού εξαφανίστηκε και πως δεν ήταν μαζί.

Η Μαρία Καρλάκη σε εμφάνισή της τον Ιούλιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μαρία Καρλάκη σε εμφάνισή της τον Ιούλιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το αγοράκι της γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, μετά από έναν δύσκολο τοκετό. Τότε, η Μαρία Καρλάκη είχε αναφέρει πως ο πατέρας του παιδιού ήταν κοντά της στον τοκετό. Όμως, το ζευγάρι δε συνέχισε μαζί. 

Μαρία Καρλάκη: «O πατέρας του γιου μου δεν ήρθε ούτε στη βάφτιση»

«Ο πατέρας του παιδιού μου δεν το έχει αναγνωρίσει. Από την αρχή είναι απών. Δεν ήρθε στη βάφτιση, γιατί κατανοώ ότι δε θέλει να υπάρχει ούτε ως φυσική παρουσία ούτε ως υποχρέωση», είχε εξομολογηθεί στη Super Κατερίνα, τον Μάιο του 2024.

Το αγοράκι της πήρε το όνομα Ραφαήλ- Μηνάς και σήμερα είναι δυόμιση χρόνων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΛΑΚΗ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top