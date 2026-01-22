Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι

Το μήνυμα που ανέβασε ο νικητής του Survivor

Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ένα ιδιαίτερα δύσκολο βράδυ κλήθηκε να διαχειριστεί ο Σάκης Κατσούλης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στην επαγγελματική του δραστηριότητα. 

Η κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστη την επιχείρησή του, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όταν τα νερά άρχισαν να εισβάλλουν στον χώρο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μόνο ευχάριστο δεν ήταν.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!

Ο νικητής του Survivor και μελλοντικός πατέρας, αν και αιφνιδιάστηκε από την κατάσταση, επέλεξε να μοιραστεί την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Με ειλικρίνεια και χωρίς διάθεση δραματοποίησης, έδειξε τι ακριβώς συνέβη, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα δεν ήταν η καταγραφή του περιστατικού, αλλά η απομάκρυνση των νερών που είχαν συγκεντρωθεί, φτάνοντας μάλιστα σε ύψος περίπου δέκα εκατοστών σε ολόκληρο όροφο του spa.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Πλημμύρισε η επιχείρηση του Σάκη Κατσούλη στο Περιστέρι

Πλημμύρισε η επιχείρηση του Σάκη Κατσούλη στο Περιστέρι

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ομαδικής δουλειάς, τονίζοντας πως, παρά την αναστάτωση, όλοι συνεργάστηκαν υποδειγματικά για να περιορίσουν τις ζημιές. Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα με θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας ότι πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία και ο σεβασμός απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους.

«Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa. Δόξα τω Θεώ ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ωστόσο, ο Σάκης Κατσούλης δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Πολλοί επαγγελματίες αλλά και κάτοικοι της Αττικής είδαν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται, με πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Πάνος Καλίδης, ο οποίος περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησε στην Άνω Γλυφάδα, καθώς η περιοχή του επλήγη έντονα από τη νεροποντή.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το πόσο απροστάτευτες μπορεί να μείνουν ολόκληρες περιοχές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η ψυχραιμία και η αλληλεγγύη σε τέτοιες καταστάσεις. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες των επωνύμων λειτουργούν ως καθρέφτης της πραγματικότητας που βίωσαν χιλιάδες πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι η κακοκαιρία δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να επηρεάσει τον καθένα.

