Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, έχει προγραμματιστεί η προβολή του επίμαχου υλικού εντός της αίθουσας κεκλεισμένων των θυρών, ενώ θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις τεσσάρων μαρτύρων (δύο για κάθε πλευρά).

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες. Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της δίκης εξετάζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη επιδιώκει η τελική ετυμηγορία να ανακοινωθεί δημόσια. Ο κύριος Δημητρακόπουλος τόνισε πως η δημοσιότητα κατά την ανακοίνωση της απόφασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δικαιοσύνης, επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να ενημερώσουν την κοινή γνώμη.

«Δεν μπορώ να ξέρω αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την Παρασκευή. Πιθανόν να διακόψουμε για άλλη ημερομηνία», δηλώνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της διάσημης influencer - επιχειρηματία.

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη έχει καταστήσει σαφές από την αρχή πως το κίνητρό της δεν είναι οικονομικό, καθώς δεν προτίθεται να διεκδικήσει χρηματικές αποζημιώσεις. Αντιθέτως, βασικός της στόχος είναι η ηθική δικαίωση και το να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχα αδιέξοδα, ενθαρρύνοντάς τις να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η υπόθεση περιβάλλεται επίσης από καταγγελίες για απειλές που εκτοξεύθηκαν από αγνώστους με σκοπό την παύση των νομικών ενεργειών κατά των δύο κατηγορούμενων. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει έναν αλλοδαπό που φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις ενέργειες, αν και η έρευνα συνεχίζεται για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων.

«Όσον αφορά τις απειλές που έχουμε δεχθεί από άγνωστο, έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία», αποκαλύπτει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Το χρονικό της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, μας μεταφέρει στον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική. Μέσα από τις σελίδες του εγγράφου περιγράφεται η δράση του τότε 37χρονου συντρόφου της και ενός 43χρονου φίλου του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του κινηματογραφιστή μέσα κι έξω από ένα λευκό Range Rover.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η κα. Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, με το βούλευμα να επισημαίνει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση «οξείας μέθης» και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, έχοντας προηγηθεί διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί.

Η εφιαλτική αποκάλυψη για την ίδια ήρθε τον Μάιο του 2020, όταν άρχισε να δέχεται σωρεία μηνυμάτων στο Instagram που την ενημέρωναν για την κυκλοφορία του ερωτικού βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια στο διαδίκτυο. Η δημοσιότητα που είχε ήδη αποκτήσει λόγω της τηλεοπτικής της παρουσίας γιγάντωσε τον διασυρμό της.

Τότε διαπίστωσε ότι σε μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που έλαβε η ίδια από τρίτους, στα οποία υπήρχε είτε το βίντεο, είτε φωτογραφική απεικόνιση αυτού, τρίτοι, είχαν προσθέσει σχόλια συνοδευόμενα από εξαιρετικά προσβλητικούς και χυδαίους για εκείνη χαρακτηρισμούς.

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή του βίντεο. Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό μέσα από τα social media, αλλά και συνεντεύξεις της τονίζοντας την ηθική ζημία που της προκάλεσε η όλη υπόθεση.