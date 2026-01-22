Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn

«Δεν μπορώ να ξέρω αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την Παρασκευή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 23:36 Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ
22.01.26 , 23:05 Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου
22.01.26 , 22:40 MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!
22.01.26 , 22:35 Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ειρήνης: Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες
22.01.26 , 22:28 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!
22.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 14.200.000 ευρώ
22.01.26 , 22:10 MasterChef: Οι παρατηρήσεις του Σωτήρη Κοντιζά για τον τραχανά του Νίκου
22.01.26 , 21:58 Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star
22.01.26 , 21:56 Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη
22.01.26 , 21:55 Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»
22.01.26 , 21:30 Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef
22.01.26 , 21:23 Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn
22.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;
22.01.26 , 21:04 Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε 6 μήνες
22.01.26 , 21:00 Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μ. Δημητρακόπουλος: «Όσον αφορά τις απειλές που έχουμε δεχθεί από άγνωστο, έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός»/ Super Kατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, έχει προγραμματιστεί η προβολή του επίμαχου υλικού εντός της αίθουσας κεκλεισμένων των θυρών, ενώ θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις τεσσάρων μαρτύρων (δύο για κάθε πλευρά).

Tούνη: Προέβλεψαν πως θα γυρίσει στον πρώην της κι εκείνη αντέδρασε

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες. Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της δίκης εξετάζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη επιδιώκει η τελική ετυμηγορία να ανακοινωθεί δημόσια. Ο κύριος Δημητρακόπουλος τόνισε πως η δημοσιότητα κατά την ανακοίνωση της απόφασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δικαιοσύνης, επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να ενημερώσουν την κοινή γνώμη. 

«Δεν μπορώ να ξέρω αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την Παρασκευή. Πιθανόν να διακόψουμε για άλλη ημερομηνία», δηλώνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της διάσημης influencer - επιχειρηματία.

 

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη έχει καταστήσει σαφές από την αρχή πως το κίνητρό της δεν είναι οικονομικό, καθώς δεν προτίθεται να διεκδικήσει χρηματικές αποζημιώσεις. Αντιθέτως, βασικός της στόχος είναι η ηθική δικαίωση και το να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχα αδιέξοδα, ενθαρρύνοντάς τις να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η υπόθεση περιβάλλεται επίσης από καταγγελίες για απειλές που εκτοξεύθηκαν από αγνώστους με σκοπό την παύση των νομικών ενεργειών κατά των δύο κατηγορούμενων. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει έναν αλλοδαπό που φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις ενέργειες, αν και η έρευνα συνεχίζεται για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων.

«Όσον αφορά τις απειλές που έχουμε δεχθεί από άγνωστο, έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία», αποκαλύπτει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Το χρονικό της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, μας μεταφέρει στον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική. Μέσα από τις σελίδες του εγγράφου περιγράφεται η δράση του τότε 37χρονου συντρόφου της και ενός 43χρονου φίλου του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του κινηματογραφιστή μέσα κι έξω από ένα λευκό Range Rover.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η κα. Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, με το βούλευμα να επισημαίνει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση «οξείας μέθης» και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, έχοντας προηγηθεί διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί.

Η εφιαλτική αποκάλυψη για την ίδια ήρθε τον Μάιο του 2020, όταν άρχισε να δέχεται σωρεία μηνυμάτων στο Instagram που την ενημέρωναν για την κυκλοφορία του ερωτικού βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια στο διαδίκτυο. Η δημοσιότητα που είχε ήδη αποκτήσει λόγω της τηλεοπτικής της παρουσίας γιγάντωσε τον διασυρμό της.

Τότε διαπίστωσε ότι σε μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που έλαβε η ίδια από τρίτους, στα οποία υπήρχε είτε το βίντεο, είτε φωτογραφική απεικόνιση αυτού, τρίτοι, είχαν προσθέσει σχόλια συνοδευόμενα από εξαιρετικά προσβλητικούς και χυδαίους για εκείνη χαρακτηρισμούς.

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή του βίντεο. Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό μέσα από τα social media, αλλά και συνεντεύξεις της τονίζοντας την ηθική ζημία που της προκάλεσε η όλη υπόθεση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top