Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες

Η κύρια επιρροή της σημερινής ημέρας (22/1) έρχεται από τη Σύνοδο του Ερμή με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο.

Μια όψη -που σύμφωνα με την Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star- δεν περνά απαρατήρητη και επηρεάζει άμεσα τη σκέψη, την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Η έγκριτη αστρολόγος περιέγραψε το κλίμα των ημερών ως αρκετά ιδιόμορφο, τονίζοντας ότι η είσοδος των πλανητών στον Υδροχόο συνοδεύεται από απαιτητικές όψεις με τον Πλούτωνα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, το έχετε καταλάβει, σας είπα ότι, όπως μπαίνουν οι πλανήτες στον Υδροχόο, η πρώτη όψη που κάνουν είναι με τον Πλούτωνα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστες οι συναντήσεις αυτές. Σήμερα, την τιμητική του έχει ο Ερμής. Αυτός κάνει τη συνάντηση».

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι ο Ερμής συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε, αλλά και με τις μετακινήσεις μας, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη ημέρα πιο απαιτητική στις επαφές με τους γύρω μας. «Ο Ερμής έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, έχει να κάνει γενικότερα με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις. Είναι μία από αυτές τις μέρες που μπορεί πολλά πράγματα να μας ενοχλούν στις επαφές μας με τους άλλους, σε αυτά που ακούμε, να είμαστε λίγο πιο γκρινιάρηδες παραπάνω», σημείωσε.

Παράλληλα, η παρουσία της Σελήνης στους Ιχθείς εντείνει τη συναισθηματική φόρτιση, κάνοντάς μας πιο ευαίσθητους και δεκτικούς στα ερεθίσματα. Όπως είπε: «Και βέβαια η Σελήνη εξακολουθεί να είναι στους Ιχθείς, οπότε τείνουν να παίρνουμε και τα πράγματα λίγο πιο προσωπικά. Είναι μια λίγο περίεργη μέρα και όψη».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη Σύνοδος δεν στερείται και θετικών στοιχείων. Ο συνδυασμός Ερμή και Πλούτωνα μπορεί να μας δώσει πνευματική δύναμη, βοηθώντας μας να εμβαθύνουμε σε καταστάσεις και να λύσουμε «παζλ» που μας απασχολούν. «Ο συνδυασμός δείχνει μια δύναμη σε ό,τι έχει να κάνει με το μυαλό και για να εξερευνήσουμε επίσης μυστικά και θέματα, τα οποία μας φαίνονται λίγο παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων πλανητικών συναντήσεων με τον Πλούτωνα, οι οποίες θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες: «Αύριο θα έχουμε Ήλιο - Πλούτωνα, είπαμε είναι η περίοδος, που οι πλανήτες συναντούν τον Πλούτωνα κι όλο αυτό τελειώνει την άλλη εβδομάδα στις 28 του μηνός, που έχουμε την τελευταία, αλλά ίσως -κατά την άποψή μου- την πιο βαριά όψη, που είναι ο Άρης με τον Πλούτωνα, γιατί εδώ έχουμε μαζί και θυμό κι έχουμε και μια διάθεση λίγο πιο πολεμική», εξήγησε.

