MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!

Οι auditions του MasterChef 10 φτάνουν στο τέλος τους και η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο». Κάθε υποψήφιος που περνάει το κατώφλι της κουζίνας είναι αποφασισμένος να υπερβεί τον εαυτό του, προκειμένου να αποσπάσει τουλάχιστον δύο «ΝΑΙ» από τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Η επιστροφή από το Άμστερνταμ και το «στοίχημα» της νίκης

Ο Πάνος Τελάλης, 29 ετών, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 9 χρόνια στο Άμστερνταμ, έχοντας έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να κερδίσει το MasterChef. Με εμπειρία σε fine dining κουζίνες του εξωτερικού αλλά και ένα πέρασμα από το comfort food, ο Πάνος έδειξε από τα πρώτα λεπτά της παρουσίασής του ότι διαθέτει την πειθαρχία, τη μεθοδικότητα και το πάθος που απαιτεί ο διαγωνισμός. Αν και το άγχος ήταν εμφανές, η αυτοπεποίθησή του για τις μαγειρικές του ικανότητες παρέμεινε ακλόνητη.

Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του, Μαλαματένια, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης και αυστηρό κριτή για εκείνον. «Είναι ειλικρινής και με κάνει καλύτερο μάγειρα», δήλωσε ο ίδιος, δείχνοντας ότι η επιστροφή του στην πατρίδα συνδυάζεται με το όνειρο για μια νέα αρχή, τη δημιουργία οικογένειας και, φυσικά, το δικό του εστιατόριο στην Αθήνα.

Σωτήρης Κοντιζάς: «Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!»

Ο Πάνος παρουσίασε στους κριτές ένα πιάτο υψηλών προδιαγραφών: φιλέτο μπαρμπούνι με ραβιόλι-ντολμά από λάχανο, γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας και σάλτσα μπουγιαμπέσα. Η στιγμή που περιέγραφε το «ραβιόλι-παύλα-ντολμάς» ήταν φορτισμένη, καθώς το άγχος τον έκανε να χρειαστεί μια ανάσα, όμως το αποτέλεσμα στο πιάτο ήταν... αψεγάδιαστο!

To πιάτο του Πάνου στις auditions του MasterChef

Η αντίδραση των κριτών ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα των auditions. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, αφού δοκίμασε, πήρε τον λόγο για να κάνει την αποκάλυψη: «Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος στον διαγωνισμό». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συμπλήρωσε πως η τεχνική του, το προσεκτικό χάραγμα στο ψάρι και η λιτότητα του πιάτου αντανακλούσαν στο 110% τα 9 χρόνια εμπειρίας του, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης τόνισε πως αν αυτό το πιάτο είχε παρουσιαστεί μέσα στον διαγωνισμό, θα του χάριζε σίγουρα μια νίκη σε δοκιμασία.

Τρία «ΝΑΙ» και η λευκή ποδιά

Η ετυμηγορία ήταν αναμενόμενη: Τρία ενθουσιώδη «ΝΑΙ» και η λευκή ποδιά πέρασε στα χέρια του Πάνου, ο οποίος τη φόρεσε γρήγορα. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, δήλωσε πως νιώθει να «πετάει» και πως αυτή η επιτυχία είναι η δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες που έκανε αφήνοντας πίσω τη ζωή του στην Ολλανδία.

Το σίγουρο είναι πως το επίπεδο στο φετινό MasterChef είναι πολύ ανεβασμένο και ο Πάνος έβαλε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Στο μυαλό όλων υπάρχει μόνο μία σκέψη: να φύγουν από την κουζίνα φορώντας τη λευκή ποδιά.