Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

Ο 47χρονος Δημήτρης από την Κρήτη πήγε στις auditions του MasterChef με προϊόντα και συνταγή από το νησί του. Μαζί του ήταν κι ο 21χρονος γιος του, προκειμένου να τον στηρίξει.

MasterChef: Ο γιος τους Δημήτρη μίλησε για το ταλέντο του πατέρα του στη μαγειρική

«Αν μπει στον διαγωνισμό, εννοείται θα μου λείψει πολύ. Είμαστε πολύ καλά δεμένοι, περνάμε πολλές ώρες μαζί, κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Αν θα λείψει τώρα κάτι... εντάξει. Για καλό είναι, δεν πειράζει», είπε ο γιος του στην κάμερα. «Είναι φίλος μου, είναι γιος μου. Εντάξει. Κοίτα, άμα μου πει ο άλλος θα κερδίσω, πρέπει να κερδίσω. Μπορεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι η αρχή ενός Κρητικού που θα πάρει το MasterChef», είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης.

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με την ιστορία του Δημήτρη που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αγγλία και γυρνούσε τη χώρα με την καντίνα του αδερφού του. Ο παίκτης ετοίμασε για την audition του ξινόχοντρο με στάκα κι ανθότυρο.

Οι σεφ τον ρώτησαν για τον γιο του κι αν ασχολείται κι εκείνος με την κουζίνα. «Τον διαγωνισμό τον έχεις δει;», τον ρώτησε ο Πάνος Ιωαννίδης, με εκείνον να απαντάει: «Όχι!», με τους κριτές να γελάνε. «Όχι; Οπότε δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε εδώ;», συνέχισε ο σεφ Ιωαννίδης. «Είδα μια φορά... είδα μια φορά τον άλλον να λέει "το κράτς"», είπε ο Δημήτρης γελώντας. «Έχει μείνει. έχει γράψει για πάντα αυτό το πράγμα», σχολίασε ο σεφ Κουτσόπουλος.

«Άγνοια κινδύνου το λέω τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάθε μέρα το 'λεγα. Μου λέει "να δεις λίγο" λέει, "να δεις τι κάνουνε". Λέω "Δε θέλω. Θα πάω, ό,τι κάνω ρε φίλε. Άμα είναι να κάνω κάτι, θα το κάνω», σχολίασε στο cue του ο 47χρονος.

Πρώτος δοκίμασε το πιάτο του Δημήτρη ο Πάνος Ιωαννίδης, δεύτερος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, χωρίς να αποκαλύπτουν πολλά. Τρίτος δοκίμασε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Λοιπόν Δημήτρη. Τι δοκιμάσαμε. Σίγουρα έτσι είναι ένα πιάτο το οποίο προέρχεται από μία παραδοσιακή... ένα παραδοσιακό background ας το πούμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα, δε σημαίνει όμως ότι είναι και τέλειο. Δηλαδή υποσχέθηκες έτσι ένα ριζότο ας το πούμε, μια τεχνική λίγο δέσιμο και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ περίμενα να δω λίγο έτσι πιο... πιο δέσιμο. Βέβαια έχει βράσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ γευστικό. Εντάξει, το παξιμάδι ok, δίπλα, το δέχομαι, μια χαρά, ως γαρνιτούρα. Αλλά ένα δεσιματάκι περισσότερο, εγώ θα το εκτιμούσα να σου πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά, είναι ένα αρκετά νόστιμο πιάτο. Οπότε, ε είμαι πολύ θετικός εγώ. Εντάξει φαντάζομαι ότι έχεις εικόνες και από άλλες κουζίνες. Άρα θα υπάρχει έτσι και αν περάσεις και σε επόμενες φάσεις μια προοπτική για να μακροημερεύσεις στο MasterChef. Οπότε πιστεύω σε σένα. Το πρώτο "Ναι" το 'χεις από εμένα», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, του είπε: «Μας έφτιαξες ένα πιάτο όπου είναι Δημήτρης. Είναι πληθωρικό, είναι έτσι δηλαδή συνδυάζεται λίγο με την παρουσία σου. Δηλαδή γεμίζεις το χώρο. Τι θα έκανα; Τεχνικά τώρα μιλώντας. Τα μανιταράκια που έχουμε μέσα. Γιατί είναι καλό να τα σοτάρεις σωστά; Γιατί παίρνεις και το μέγιστο της γεύσης που έχουν. Εδώ λοιπόν τι θα έκανα; Θα σόταρα με περισσότερη υπομονή και αγάπη τα μανιταράκια μου, στο βούτυρό μου, στο σκορδάκι μου, στο θυμάρι μου και έχουμε ένα πιάτο το οποίο είναι πάρα πολύ γευστικό. Βοηθάει και το τυρί που έχεις βάλει μέσα. Έχεις δώσει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτό το πολύ νόστιμο προϊόν της Κρήτης, τον ξινόχοντρο. Το παξιμαδάκι μια χαρά γαρνιτουρίτσα. Άλλοι βάζουνε μπρουσκετούλες, άλλοι βάζουνε κροστίνια. Εδώ δούλεψες ένα τοπικό προϊόν. Από εμένα είναι το δεύτερο μεγάλο "Ναι"!».

«Οπότε Δημήτρη έχεις δύο Ναι. Που σημαίνει ότι αυτόματα περνάς στην επόμενη φάση με ένα έξυπνο πιάτο, ένα νόστιμο πιάτο, που θα σου πω όμως ποιο είναι το μειονέκτημά του για να το σκεφτείς, αφού έχεις περάσει στην επόμενη φάση. Ότι βασίζεται πάρα πολύ στα υλικά που έχεις φέρει. Δηλαδή έχεις το ξηρό ανθότυρο που είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκεκριμένα αυτό που έφερες. Έχεις τον ξινόχοντρο που επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία πρώτη ύλη και τη στάκα. Μαζί με τα μανιτάρια και τα λοιπά. Πρέπει να σκεφτείς ότι μέσα στο διαγωνισμό μπορεί να μην έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα καλώδια, να έχεις άλλα καλώδια να διαχειριστείς. Αυτό», του είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του, Πάρη

Συγκινημένος ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του: «Σίγουρα την αφιερώνω στον Πάρη, σίγουρα... Δεν υπάρχει άλλη σκέψη ας πούμε».

