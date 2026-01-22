Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

Έσκασαν στα γέλια οι κριτές!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 23:36 Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ
22.01.26 , 23:05 Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου
22.01.26 , 22:40 MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!
22.01.26 , 22:35 Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ειρήνης: Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες
22.01.26 , 22:28 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!
22.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 14.200.000 ευρώ
22.01.26 , 22:10 MasterChef: Οι παρατηρήσεις του Σωτήρη Κοντιζά για τον τραχανά του Νίκου
22.01.26 , 21:58 Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star
22.01.26 , 21:56 Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη
22.01.26 , 21:55 Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»
22.01.26 , 21:30 Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef
22.01.26 , 21:23 Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn
22.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;
22.01.26 , 21:04 Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε 6 μήνες
22.01.26 , 21:00 Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 47χρονος Δημήτρης από την Κρήτη πήγε στις auditions του MasterChef με προϊόντα και συνταγή από το νησί του. Μαζί του ήταν κι ο 21χρονος γιος του, προκειμένου να τον στηρίξει.

MasterChef: Ο γιος τους Δημήτρη μίλησε για το ταλέντο του πατέρα του στη μαγειρική

MasterChef: Ο γιος τους Δημήτρη μίλησε για το ταλέντο του πατέρα του στη μαγειρική

«Αν μπει στον διαγωνισμό, εννοείται θα μου λείψει πολύ. Είμαστε πολύ καλά δεμένοι, περνάμε πολλές ώρες μαζί, κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Αν θα λείψει τώρα κάτι... εντάξει. Για καλό είναι, δεν πειράζει», είπε ο γιος του στην κάμερα. «Είναι φίλος μου, είναι γιος μου. Εντάξει. Κοίτα, άμα μου πει ο άλλος θα κερδίσω, πρέπει να κερδίσω. Μπορεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι η αρχή ενός Κρητικού που θα πάρει το MasterChef», είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης.

MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!

Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με την ιστορία του Δημήτρη που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αγγλία και γυρνούσε τη χώρα με την καντίνα του αδερφού του. Ο παίκτης ετοίμασε για την audition του ξινόχοντρο με στάκα κι ανθότυρο.

Οι σεφ τον ρώτησαν για τον γιο του κι αν ασχολείται κι εκείνος με την κουζίνα. «Τον διαγωνισμό τον έχεις δει;», τον ρώτησε ο Πάνος Ιωαννίδης, με εκείνον να απαντάει: «Όχι!», με τους κριτές να γελάνε. «Όχι; Οπότε δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε εδώ;», συνέχισε ο σεφ Ιωαννίδης. «Είδα μια φορά... είδα μια φορά τον άλλον να λέει "το κράτς"», είπε ο Δημήτρης γελώντας. «Έχει μείνει. έχει γράψει για πάντα αυτό το πράγμα», σχολίασε ο σεφ Κουτσόπουλος.

Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»

«Άγνοια κινδύνου το λέω τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάθε μέρα το 'λεγα. Μου λέει "να δεις λίγο" λέει, "να δεις τι κάνουνε". Λέω "Δε θέλω. Θα πάω, ό,τι κάνω ρε φίλε. Άμα είναι να κάνω κάτι, θα το κάνω», σχολίασε στο cue του ο 47χρονος. 

Πρώτος δοκίμασε το πιάτο του Δημήτρη ο Πάνος Ιωαννίδης, δεύτερος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, χωρίς να αποκαλύπτουν πολλά. Τρίτος δοκίμασε ο Σωτήρης Κοντιζάς. 

Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

«Λοιπόν Δημήτρη. Τι δοκιμάσαμε. Σίγουρα έτσι είναι ένα πιάτο το οποίο προέρχεται από μία παραδοσιακή... ένα παραδοσιακό background ας το πούμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα, δε σημαίνει όμως ότι είναι και τέλειο. Δηλαδή υποσχέθηκες έτσι ένα ριζότο ας το πούμε, μια τεχνική λίγο δέσιμο και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ περίμενα να δω λίγο έτσι πιο... πιο δέσιμο. Βέβαια έχει βράσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ γευστικό. Εντάξει, το παξιμάδι ok, δίπλα, το δέχομαι, μια χαρά, ως γαρνιτούρα. Αλλά ένα δεσιματάκι περισσότερο, εγώ θα το εκτιμούσα να σου πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά, είναι ένα αρκετά νόστιμο πιάτο. Οπότε, ε είμαι πολύ θετικός εγώ. Εντάξει φαντάζομαι ότι έχεις εικόνες και από άλλες κουζίνες. Άρα θα υπάρχει έτσι και αν περάσεις και σε επόμενες φάσεις μια προοπτική για να μακροημερεύσεις στο MasterChef. Οπότε πιστεύω σε σένα. Το πρώτο "Ναι" το 'χεις από εμένα», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης

Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, του είπε: «Μας έφτιαξες ένα πιάτο όπου είναι Δημήτρης. Είναι πληθωρικό, είναι έτσι δηλαδή συνδυάζεται λίγο με την παρουσία σου. Δηλαδή γεμίζεις το χώρο. Τι θα έκανα; Τεχνικά τώρα μιλώντας. Τα μανιταράκια που έχουμε μέσα. Γιατί είναι καλό να τα σοτάρεις σωστά; Γιατί παίρνεις και το μέγιστο της γεύσης που έχουν. Εδώ λοιπόν τι θα έκανα; Θα σόταρα με περισσότερη υπομονή και αγάπη τα μανιταράκια μου, στο βούτυρό μου, στο σκορδάκι μου, στο θυμάρι μου και έχουμε ένα πιάτο το οποίο είναι πάρα πολύ γευστικό. Βοηθάει και το τυρί που έχεις βάλει μέσα. Έχεις δώσει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτό το πολύ νόστιμο προϊόν της Κρήτης, τον ξινόχοντρο. Το παξιμαδάκι μια χαρά γαρνιτουρίτσα. Άλλοι βάζουνε μπρουσκετούλες, άλλοι βάζουνε κροστίνια. Εδώ δούλεψες ένα τοπικό προϊόν. Από εμένα είναι το δεύτερο μεγάλο "Ναι"!».

Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef

«Οπότε Δημήτρη έχεις δύο Ναι. Που σημαίνει ότι αυτόματα περνάς στην επόμενη φάση με ένα έξυπνο πιάτο, ένα νόστιμο πιάτο, που θα σου πω όμως ποιο είναι το μειονέκτημά του για να το σκεφτείς, αφού έχεις περάσει στην επόμενη φάση. Ότι βασίζεται πάρα πολύ στα υλικά που έχεις φέρει. Δηλαδή έχεις το ξηρό ανθότυρο που είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκεκριμένα αυτό που έφερες. Έχεις τον ξινόχοντρο που επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία πρώτη ύλη και τη στάκα. Μαζί με τα μανιτάρια και τα λοιπά. Πρέπει να σκεφτείς ότι μέσα στο διαγωνισμό μπορεί να μην έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα καλώδια, να έχεις άλλα καλώδια να διαχειριστείς. Αυτό», του είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς

MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;

MasterChef: Ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του, Πάρη

MasterChef: Ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του, Πάρη

Συγκινημένος ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του: «Σίγουρα την αφιερώνω στον Πάρη, σίγουρα... Δεν υπάρχει άλλη σκέψη ας πούμε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF AUDITIONS
 |
MASTERCHEF ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top