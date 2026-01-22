Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»

Όσα είπαν για την κακοκαιρία οι παρουσιαστές του Breakfast@star

Το δικό τους σχόλιο για την κακοκαιρία που «σφυροκόπησε» χθες την Αττική έκαναν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από το Breakfast@Star, το πρωί της Πέμπτης 22/1.

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν με όλη τη σημασία της λέξης»

Οι παρουσιαστές εξομολογήθηκαν πως παρακολουθούσαν «μουδιασμένοι» την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπολίτες μας.

Παίκτης του Ρουκ Ζουκ φλέρταρε την Ελένη Χατζίδου

Το ζευγάρι, όπως αποκάλυψε, ζει μαζί με την κορούλα του, Μελίτα, στην Άνω Γλυφάδα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις έντονες βροχοπτώσεις. Στην ίδια περιοχή, όπου έχασε τη ζωή της 56χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να διασχίσει δρόμο που είχε πλημμυρίσει. 

«Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε κάπου ασφαλείς, γιατί εντάξει, χθες ζήσαμε το απίστευτο… Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος. "Μουδιασμένοι" και με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με την κακοκαιρία, η οποία αποδείχθηκε δυστυχώς και φονική, καθώς είχαμε και δύο νεκρούς», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Με τη σειρά του, ο Ετεοκλής Παύλου εξομολογήθηκε: «Στην Άνω Γλυφάδα, εκεί όπου μένουμε. Εντάξει, συγκλονιστικό. Όλο αυτό που συνέβη θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί βιώσαμε και εμείς τα πράγματα από πρώτο χέρι».

Ετεοκλής Παύλου για την κακοκαιρία: «Βιώσαμε και εμείς τα πράγματα από πρώτο χέρι»

Ετεοκλής Παύλου για την κακοκαιρία: «Βιώσαμε και εμείς τα πράγματα από πρώτο χέρι»

«Απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Κάθε φορά γίνεται όλο και χειρότερο», παραδέχτηκε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Να έχετε αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη νύχτα και τη χθεσινή ημέρα και να είστε υγιείς. Ξημέρωσε μια διαφορετική ημέρα, ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα», είπε ο σύζυγός της.

Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε με νόημα: «Μείνετε μέσα για να είστε ασφαλείς, γιατί, όπως έχει αποδειχθεί, το να βγεις έξω πια είναι πολυτέλεια όταν βρέχει».

Ετεοκλής Παύλου: Το χθεσινό ήταν η απόλυτη ντροπή

Οι οικοδεσπότες του Breakfast@Star συνέχισαν τη συζήτηση με τους συνεργάτες τους. Με σκληρή γλώσσα, ο Ετεοκλής Παύλου περιέγραψε τα χθεσινά γεγονότα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει τη νεροποντή που «έπνιξε» το βράδυ της Τετάρτης την Αττική.

«Παιδιά, αυτό που συνέβη… προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου, το είπα και εξ αρχής. Γιατί είναι η απόλυτη ντροπή αυτό που ζήσαμε χθες. Έχουν χαθεί άνθρωποι. Πέθαναν άνθρωποι λόγω ενός καιρικού φαινομένου. Αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη ντροπή. Και καταλαβαίνω, δυστυχώς, ως πολίτης αυτής της χώρας, ότι τα μέτρα και όλα αυτά που συζητάμε για το “μείνετε σπίτι” δεν παίρνονται για να μας προστατεύσουν από το καιρικό φαινόμενο. Τα μέτρα παίρνονται για να μας προστατεύσουν από την ανευθυνότητα των ανθρώπων που έπρεπε να είχαν πάρει μέτρα από πριν… για να μην πεθαίνουν άνθρωποι», σημείωσε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Στη Γλυφάδα… Σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας. Να τα λέμε κι αυτά», συμπλήρωσε η Ελένη Χατζίδου.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

