Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ

Μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στο σημερινό επεισόδιο του The Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες κλήθηκε να απαντήσει σε μουσική ερώτηση που αφορούσε το λαϊκό σουξέ Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

Όταν ο διαγωνιζόμενος έδωσε τη σωστή απάντηση, αναφέροντας το όνομα του Σπύρου Σπυράκου, η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και φανερά φορτισμένη, με τη Μαρία Μπεκατώρου να «λυγίζει» στον αέρα, δείχνοντας πόσο ιδιαίτερη ήταν για εκείνη η συγκεκριμένη αναφορά.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής λόγια: «Και κάπως συγκινούμει με αυτή την ερώτηση γιατί, εκεί, στο αγαπημένο μου κανάλι που ξεκίνησα, ο Σπύρος Σπυράκος ήταν ένας από τους πολύ συχνούς μου καλεσμένους και αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εκείνη την χρονιά, τα νιάτα μου…».

Αμέσως μετά, πήρε τον λόγο ο Chaser, ο οποίος της είπε μυστικά: «Εκείνη την εποχή, μπορούσα και τα έβλεπα στο κανάλι εκείνο…», με την παρουσιάστρια να του λέει συγκινημένη: «Aχ, αλήθεια μου λέτε; Δεν το συζητήσαμε ποτέ αυτό….Αχ κάπως συγκινήθηκα τώρα».