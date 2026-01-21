Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»

Ο Νέστορας δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τη μεγάλη νίκη του στο MasterChef 2025. Η ζωή του άλλαξε πολύ μετά την κατάκτηση του τίτλου. Λαμβάνει μεγάλη αγάπη στον δρόμο από ανθρώπους που τον έβλεπαν στον διαγωνισμό, ταξιδεύει πολύ και ενισχύει τις γευστικές και μαγειρικές του εμπειρίες, ενώ δουλεύει σκληρά με σκοπό να νιώσει έτοιμος και να ανοίξει το δικό του εστιατόριο.

«Έχει αλλάξει η ζωή μου πάρα πολύ, πολλές ευκαιρίες. Γενικά, μου έκανε πάρα πολύ καλό το MasterChef. Φοβερή εμπειρία. Ίσως από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει στη ζωή μου», εξομολογείται στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη που τον συνάντησαν πριν λίγες μέρες στον χώρο του.

Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2025 Νέστορας αποκλειστικά στο star.gr

Θυμάται με συγκίνηση τη στιγμή του τελικού, έχοντας δίπλα του την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ τονίζει πως η παρέα που δημιουργήθηκε με τους μάγειρες μέσα στο παιχνίδι παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. «Μόνο ευγνώμων μπορώ να είμαι», συμπληρώνει. Μαζί με τον Κλεό δούλεψαν μαζί στη Νάξο το καλοκαίρι, ενώ κάνει παρέα και με τον Λευτέρη Πέτρου, τον δεύτερο φιναλίστ.

Η συμβουλή στους παίκτες του MasterChef 10

«Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί» τονίζει ο Νέστορας. Ο ίδιος παρέμεινε ο εαυτός του καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού του MasterChef.

«Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μείνεις αληθινός από την αρχή μέχρι το τέλος και να κριθείς για αυτό που είσαι. Αυτό πιστεύω ότι με βοήθησε πολύ στο παιχνίδι... Ήμουν αυτός που ήμουνα. Έμεινα αναλλοίωτος από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο» εξήγησε και αυτή ήταν η συμβουλή του για τους μάγειρες που μπαίνουν τώρα στον 10ο κύκλο του MasterChef.

O Nέστορας λατρεύει την εξέλιξη! Μας είπε ότι δε σταμάτησε ποτέ να διαβάζει και να προσπαθεί να εξελιχθεί στη δουλειά του. Φοβάται μη μείνει στάσιμος.

Το πτυχίο και η «διοίκηση» της κουζίνας

Μια πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε μια άλλη πλευρά του: ο Νέστορας είναι πλέον πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αν και η μαγειρική τον κέρδισε, θεωρεί πως οι σπουδές του είναι το πολυτιμότερο εργαλείο του.

Φωτογραφία από την Ορκωμοσία του Νέστορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Ουσιαστικά όταν είσαι σεφ σε μια κουζίνα, διοικείς μια κουζίνα. Αυτό σπούδασα... Το πώς μιλάς με το προσωπικό, management, marketing, κοστολόγια στα μενού. Πραγματικά η σχολή που έχω βγάλει, μου έχει κάνει τη δουλειά και τον τρόπο σκέψης μου πάρα πολύ πιο συγκροτημένο» εξηγεί.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο: «I don’t love my job, I job my love».

To ταξίδι «όνειρο ζωής» στην Ιαπωνία

Το πρόσφατο ταξίδι του στην Ιαπωνία ήταν όνειρο ζωής, το οποίο όμως φαινόταν ακατόρθωτο μέχρι να έρθει η νίκη στον διαγωνισμό. Εκεί, ο Νέστορας βυθίστηκε στη γαστρονομία, από τα Michelin εστιατόρια μέχρι τις λαϊκές καντίνες.

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη στο θρυλικό εστιατόριο Sazenka. Παρόλο που το εστιατόριο ήταν full booked μέχρι το 2026, το όνομα του MasterChef άνοιξε την πόρτα:

«Εν τέλει πάλι βοήθησε το MasterChef γιατί έστειλα ένα mail, τους είπα ποιος είμαι (σ.σ. νικητής του MasterChef Greece 2025) και ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού μου... Με δέχτηκαν σε ξεχωριστή ώρα σε private τραπέζι, Chef's Table. Ο σεφ ήρθε στο τραπέζι, γνωριστήκαμε... Μια μοναδική εμπειρία ζωής. Το MasterChef που σε ακολουθεί με βοήθησε ακόμα και σε αυτό».

Έτσι, από την Ιαπωνία, ο Νέστορας επέστρεψε γεμάτος εικόνες για τη fusion κουζίνα, συνδυάζοντας την ελληνική δημιουργικότητα με τις ιαπωνικές τεχνικές.

Η «Ψαροκαστέλα» και η σχέση με τον Πειραιά

Mπορεί να λατρεύει τα ταξίδια και να βρίσκεται σε άλλους τόπους για να μαγειρεύει, ωστόσο ο Νέστορας παραμένει παιδί του Πειραιά. Αν και δεν εργάζεται πλέον στην οικογενειακή ταβέρνα, την «Ψαροκαστέλα», βρίσκεται εκεί συχνά για να δει τους γονείς του. Η αγάπη του κόσμου τον ακολουθεί παντού, ακόμα και μέσω βιντεοκλήσεων της μητέρας του για να δώσει ευχές σε θαυμαστές.

Στόχοι για το 2026: Εκπαίδευση, δουλειά και ταπεινότητα

Κλείνοντας, ο Νέστορας μας μίλησε για το πώς οραματίζεται το 2026. Για εκείνον, η χρονιά αυτή έχει τρεις λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, εξέλιξη και ταπεινότητα.

«Θέλω πραγματικά να κρατήσω τον πήχη χαμηλά, να ρίξω ακόμα περισσότερη δουλειά... Θέλω να είμαι ακόμα αυτό το σφουγγάρι που τραβάει πληροφορίες από τον Γ' μάγειρα μέχρι τον σεφ!» λέει με ταπεινότητα ο νικητής του MasterChef 2025.

Τέλος, όπως εξηγεί, σκοπεύει να ταξιδέψει, να κάνει «σταζ» (πρακτική άσκηση) σε μεγάλες κουζίνες του εξωτερικού και να μαζέψει εμπειρίες πριν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: ένα δικό του μαγαζί, όταν θα νιώθει απόλυτα έτοιμος.