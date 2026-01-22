Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»

Κυκλοφόρησε το trailer για τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Μετά το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, το Πρωινό ΣΚ μετατρέπεται σε Σαββατοκύριακο Παρέα.

Στιγμιότυπο από το trailer της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα»

Η παρουσιάστρια θα καλημερίζει τους τηλεθεατές στις 08:50, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Εντός της ημέρας αναμένεται να κυκλοφορήσει το δελτίο Τύπου, μέσω του οποίου θα ανακοινωθεί και η ομάδα της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελείται από τους: Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισσίρη, Μαρία Αντωνα, Πέτρο Κωστόπουλο και Λευτέρη Κουμαντάκη.

Ετεοκλής Παύλου: «Καθόλου ευρηματικό»

Η σχετική είδηση σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 22/1 μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να κάνει μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι πριν από πέντε χρόνια περίπου υπήρχε εκπομπή στον ΣΚΑΪ με ακριβώς τον ίδιο τίτλο, την οποία παρουσίαζε ο Δημήτρης Καμπουράκης, πλαισιωμένος από διακεκριμένους δημοσιογράφους.

Ο τίτλος της εκπομπής της Καραβάτου θύμισε... Καμπουράκη

Σχολιάζοντας το γεγονός, ο Ετεοκλής Παύλου έκανε λόγο για «αντικατάσταση» και έλλειψη ευρηματικότητας: «Οπότε, για να καταλάβω, μιλάμε τώρα για έναν τίτλο κλεμμένο. Από αλλού παρμένο. Εμπνευσμένο; Παιδιά, δεν είναι εμπνευσμένο. Δηλαδή έχεις πάρει έναν τίτλο από μια άλλη εκπομπή, τον βάζεις σε αυτή την εκπομπή, έχεις την ίδια ομάδα, απλώς αλλάζεις την παρουσιάστρια και την πας στις 08:50. Αυτό είναι η έννοια της αντικατάστασης, πραγματικά όμως, με έναν κλεμμένο τίτλο. Καθόλου ευρηματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

