Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»

Κυκλοφόρησε το trailer της νέας εκπομπής της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 12:48 H μοιραία γυναίκα της ροκ - Δυο κολλητοί φίλοι την ερωτεύτηκαν παράφορα
22.01.26 , 12:31 Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου
22.01.26 , 12:07 Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: «Οι επεμβάσεις στο ρέμα Ευρυάλης & οι πλημμύρες»
22.01.26 , 12:05 Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις
22.01.26 , 11:50 Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο
22.01.26 , 11:48 Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»
22.01.26 , 11:09 Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών
22.01.26 , 10:53 Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
22.01.26 , 10:51 Το «Black out» στην πειρατεία ταινιών & σειρών ρήγμα στην παράνομη θέαση
22.01.26 , 10:36 Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους
22.01.26 , 10:29 Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού
22.01.26 , 10:17 Oλυμπιακός: Το μυθικό συμβόλαιο του Ελ Κααμπί
22.01.26 , 09:42 Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
22.01.26 , 09:33 Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
22.01.26 , 09:24 Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κυκλοφόρησε το trailer για τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Μετά το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, το Πρωινό ΣΚ μετατρέπεται σε Σαββατοκύριακο Παρέα.

Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Στιγμιότυπο από το trailer της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα»

Στιγμιότυπο από το trailer της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα»

Η παρουσιάστρια θα καλημερίζει τους τηλεθεατές στις 08:50, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

Εντός της ημέρας αναμένεται να κυκλοφορήσει το δελτίο Τύπου, μέσω του οποίου θα ανακοινωθεί και η ομάδα της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελείται από τους: Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισσίρη, Μαρία Αντωνα, Πέτρο Κωστόπουλο και Λευτέρη Κουμαντάκη.

Ετεοκλής Παύλου: «Καθόλου ευρηματικό»

Η σχετική είδηση σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 22/1 μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να κάνει μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι πριν από πέντε χρόνια περίπου υπήρχε εκπομπή στον ΣΚΑΪ με ακριβώς τον ίδιο τίτλο, την οποία παρουσίαζε ο Δημήτρης Καμπουράκης, πλαισιωμένος από διακεκριμένους δημοσιογράφους.

Ο τίτλος της εκπομπής της Καραβάτου θύμισε... Καμπουράκη

Ο τίτλος της εκπομπής της Καραβάτου θύμισε... Καμπουράκη

Σχολιάζοντας το γεγονός, ο Ετεοκλής Παύλου έκανε λόγο για «αντικατάσταση» και έλλειψη ευρηματικότητας: «Οπότε, για να καταλάβω, μιλάμε τώρα για έναν τίτλο κλεμμένο. Από αλλού παρμένο. Εμπνευσμένο; Παιδιά, δεν είναι εμπνευσμένο. Δηλαδή έχεις πάρει έναν τίτλο από μια άλλη εκπομπή, τον βάζεις σε αυτή την εκπομπή, έχεις την ίδια ομάδα, απλώς αλλάζεις την παρουσιάστρια και την πας στις 08:50. Αυτό είναι η έννοια της αντικατάστασης, πραγματικά όμως, με έναν κλεμμένο τίτλο. Καθόλου ευρηματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top