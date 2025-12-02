Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα

48ωρη πανελλήνια απεργία από τους ιδιοκτήτες ταξί

Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ελλαδα
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν οικονομικά θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους. 

Απεργούν οι ιδιοκτήτες ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα - Eurokinissi

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας […] Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του». 

Επιβάτης γύρισε τη... μισή Αττική μέχρι να ληστέψει οδηγό ταξί

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
