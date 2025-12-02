Fitness influencer πέθανε από ανακοπή - Κατανάλωνε 10.000 θερμίδες τη μέρα

Το challenge στα social media που του στοίχισε τη ζωή

Νεκρός Ιnfluencer Από Ανακοπή - Έτρωγε 10.000 Θερμίδες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήθελε να αποδείξει ότι ο καθένας μπορεί να χάσει βάρος, αν κάνει δίαιτα. Έτσι έβαλε στόχο να πάρει 25 κιλά και στη συνέχεια να αδυνατίσει, δείχνοντας, παράλληλα, όλη τη διαδικασία στους followers του. Ο Ρώσος γυμναστής και influencer Ντμίτρι Νουγιάνζιν επιχείρησε ένα επικίνδυνο διατροφικό πείραμα, που τελικά αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο Νουγιάνζιν είχε ανακοινώσει πως θα έπαιρνε τουλάχιστον 25 κιλά, τρώγοντας έως και 10.000 θερμίδες την ημέρα. Στο δεύτερο μέρος του challenge θα εξηγούσε πώς θα χάσει το περιττό βάρος. Έναν μήνα άντεξε ο οργανισμός του, καθώς «έσβησε» στον ύπνο του από ανακοπή καρδιάς. 

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η καθημερινή του διατροφή περιελάμβανε κυρίως junk food. Γλυκά και κέικ για πρωινό, σχεδόν ένα κιλό ζυμαρικά με μαγιονέζα για μεσημεριανό, ενώ το βράδυ έτρωγε χάμπουργκερ μαζί με δύο πίτσες. Ενδιάμεσα κατανάλωνε συνεχώς τσιπς.

Μετά από 30 ημέρες είχε πάρει 13 κιλά, φτάνοντας τα 105. Είχε καταγράψει όλη τη διαδικασία στα social media. Στα βίντεο φαινόταν καταπονημένος και παραδεχόταν ότι δεν ένιωθε καλά.

 

 

H ξαφνική επιδείνωση και η τραγική κατάληξη

Την ημέρα πριν από τον θάνατό του ακύρωσε όλες τις προπονήσεις, λέγοντας σε φίλους πως δεν αισθανόταν καλά και ότι θα επισκεπτόταν γιατρό. Λίγες ώρες αργότερα πέθανε στον ύπνο του. Τοπικά μέσα στη Ρωσία αναφέρουν ως πιθανή αιτία την καρδιακή ανακοπή.

Επιστήμονες υγείας χαρακτηρίζουν το πείραμα «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Η κλινική διαιτολόγος Βάνι Κρίσνα εξήγησε ότι η απότομη και υπερβολική πρόσληψη τροφής μπορεί να προκαλέσει:

  • απότομη αύξηση σακχάρου
  • εκτόξευση χοληστερόλης
  • άνοδο αρτηριακής πίεσης
  • έντονη καρδιακή καταπόνηση

Παράλληλα, άλλοι ειδικοί προειδοποιούν για κινδύνους όπως αιφνίδια παγκρεατίτιδα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ακόμα και δηλητηρίαση από νάτριο.

Οι ακόλουθοι του 33χρονου γυμναστή τον περιγράφουν ως αισιόδοξο και γεμάτο ενέργεια. Τα μηνύματα θλίψης πολλαπλασιάστηκαν στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα, με την πρόκλησή του, που υπόσχονταν χρηματικά έπαθλα σε όσους έχαναν 10% του βάρους τους, να εκλαμβάνεται πλέον ως μια τραγική υπενθύμιση των κινδύνων πίσω από τα viral «πειράματα».

Ο Νουγιάνζιν ήθελε να αποδείξει πως η απώλεια βάρους είναι πάντα εφικτή. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν πως το πραγματικό μήνυμα αυτής της ιστορίας είναι άλλο: οι ακραίες διατροφικές προκλήσεις, είτε υπερφαγία είτε αυστηρή δίαιτα, μπορούν να επιφέρουν σοβαρές βλάβες στο σώμα και να οδηγήσουν ακόμη και σε αιφνίδιο θάνατο.

Το τελευταίο του βίντεο παραμένει αναρτημένο, χωρίς να γνωρίζει ο ίδιος ότι το σώμα του είχε ήδη φτάσει στα όριά του.

 

 

