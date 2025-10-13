Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο

Άννα Βίσση: Τα instastories της από τη sold out συναυλία της στη Στουτγκάρδη

Γέμισε και το στάδιο της Στουτγκάρδης η Άννα Βίσση σε συναυλία που πραγματοποίησε στη Γερμανία.

Η Άννα Βίσση σε συναυλία της στη Στουτγκάρδη/ instagram

Μετά τις επιτυχημένες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, η «απόλυτη» ταξιδεύει στην Ευρώπη για συναυλίες σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο.

Το στάδιο Porche Arena στη Στουτγκάρδη, χωρητικότητας περίπου 6.000 ατόμων, γέμισε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα… παίρνεις μία δικαίωση. Έχω περάσει κι από δύσκολα. Δε γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», είπε μετά τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του Ant1, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Δύο μέρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση είχε δημοσιεύσει στα instastories της φωτογραφίες από την Κολωνία της Γερμανίας, όπου βρισκόταν με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Νίκη.

Οι δύο αδελφές πέρασαν χρόνο μαζί, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, με αφορμή τη συναυλία στη Στουτγκάρδη.

Η Άννα Βίσση με την αδελφή της Νίκη στην Κολωνία/ instagram

Νίκη και Άννα Βίσση έχουν ακόμη μία αδελφή, τη Λία, που είναι επίσης μουσικός.

Στις 23 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η συναυλία της στο concert hall του Παρισιού «Salle Pleyel». Ο Ηλίας Ψινάκης, μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μέσα από αεροπλάνο και τον ίδιο να σερβίρει στην Ελληνίδα σταρ μια πιατέλα με φρούτα.

Στη λεζάντα έγραψε: «Θα πεταχτούμε με την @annavissiofficial και την παρέα μου στο Παρίσι και θα δούμε και τη συναυλία της. Επειδή γουστάρει πολύ το Γηροκομείο μου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Μου έδωσε 10 προσκλήσεις για τη συναυλία της. Όποιος θέλει και είναι στο Παρίσι από τους φίλους μας «Στο Γηροκομείο» είστε καλεσμένοι μας, της Άννας κι εμένα. Στείλτε μου για να σας δώσω τις προσκλήσεις και θα τα πούμε από κοντά αγαπημένοι μου φίλοι!!!»