Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους

Το Athens Wine & Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα, επιστρέφει στην Αθήνα στις 18-19 Οκτωβρίου 2025 στο ιστορικό Κτήριο Ολυμπιάς (Αθηνάς 57, Μοναστηράκι), γεμίζοντας το κέντρο της Αθήνας με κρασί, τέχνη και έμπνευση.

Το Athens Wine & Art Festival Επιστρέφει

Το πολυαναμενόμενο Athens Wine & Art Festival επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, συνδυάζοντας μοναδικά τον κόσμο του κρασιού με αυτόν της τέχνης, σε μια εντυπωσιακή διήμερη γιορτή αισθήσεων.

Περισσότερα από 70 boutique οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στο εμβληματικό Κτήριο Ολυμπιάς (Αθηνάς 57, Μοναστηράκι), προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια εμπειρία γεύσης, πολιτισμού και έμπνευσης στην καρδιά της Αθήνας.

Στο Athens Wine & Art Festival θα γίνουν κάποια καλλιτεχνικά δρώμενα

70 boutique οινοποιεία – 600 κρασιά – 2 ημέρες εμπειριών

Περισσότερα από 70 boutique οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν πάνω από 600 κρασιά, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ανακαλύψουν νέες ετικέτες και να γνωρίσουν τους δημιουργούς πίσω από αυτές.

Πολλά από τα οινοποιεία συμμετέχουν για πρώτη φορά, φέρνοντας μαζί τους τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασμό της πρώτης παρουσίασης, που καθιστά το Athens Wine & Art Festival σημείο αναφοράς για την οινική σκηνή της χώρας.

Ομαδική έκθεση στο Athens Wine & Art Festival

Η τέχνη στο προσκήνιο – Ομαδική έκθεση “Ένοικοι”

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φετινού φεστιβάλ υπογράφει η διακεκριμένη ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού.

Περισσότεροι από 70 εικαστικοί δημιουργοί συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση «Ένοικοι», που θα εκτείνεται σε όλους τους ορόφους του Κτηρίου Ολυμπιάς, μετατρέποντας το φεστιβάλ σε ένα πολυεπίπεδο σύμπαν σύγχρονης τέχνης, κρασιού και πολιτισμού.

Παράλληλες δράσεις & σεμινάρια στο Athens Wine & Art Festival

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, DJ sets, εικαστικά δρώμενα, ξεναγήσεις και δημιουργική παιδική απασχόληση θα συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε ηλικία.

Περισσότερες πληροφορίες στο website του φεστιβάλ:

www.wineandartfestival.gr

Τοποθεσία

Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, Μοναστηράκι, Αθήνα

Ημερομηνίες

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρες: 11:00 - 20:00

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 13€ (more.com)

Στο ταμείο της έκθεσης: 15€

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα τώρα μέσω της ιστοσελίδας more.com