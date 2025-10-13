Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory

Η Ελλάδα δε βρίσκεται ανάμεσά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
13.10.25 , 17:04 Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
13.10.25 , 16:48 Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
13.10.25 , 16:47 Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό
13.10.25 , 16:26 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
13.10.25 , 16:04 Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
13.10.25 , 15:55 «Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά
13.10.25 , 15:54 Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»
13.10.25 , 15:42 Πατήρ Αντώνιος: Παραιτήθηκαν Οι 3 Συνήγοροι Υπεράσπισής Του
13.10.25 , 15:38 Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory
13.10.25 , 15:34 Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους
13.10.25 , 15:25 Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
13.10.25 , 15:25 Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
13.10.25 , 15:18 Μεσσηνία: Η διαδρομή του δράστη και οι τελευταίες εξελίξεις
Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Ταμίλα Κουλίεβα: Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γρηγόρη Καραντινάκη
Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Κομισιόν: Η Κύπρος Θα Φιλοξενήσει AI Factory
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας των «Κέντρων Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Factories Antennas) σε επτά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο, αλλά όχι στην Ελλάδα. 

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν είναι το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η  Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα και η Σλοβακία. Επιπλέον συνεργαζόμενες χώρες, όπως η Ισλανδία, η Μολδαβία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία θα φιλοξενήσουν τέτοια κέντρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα νέα αυτά κέντρα θα συνεργάζονται στενά με τα υπάρχοντα AI Factories, προσφέροντας στις εθνικές κοινότητες τεχνητής νοημοσύνης ασφαλή εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υπερυπολογιστές αιχμής, βελτιστοποιημένους για εφαρμογές AI. Πλήρως ενταγμένα στο οικοσύστημα της κοινής επιχείρησης Ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων EuroHPC, τα κέντρα στοχεύουν στην επέκταση της πρόσβασης σε ταλέντα, υποδομές και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη.

Την περασμένη Παρασκευή, η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης μεγάλη επέκταση της ευρωπαϊκής υποδομής AI, με την προσθήκη έξι νέων AI Factories στο υπάρχον δίκτυο, φθάνοντας συνολικά τα 19 κέντρα σε 16 κράτη μέλη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
AI
 |
AI FACTORIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top