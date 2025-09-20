Η Άννα Βίσση συγκινεί: «Δε γέμιζα πάντα στάδια… τώρα νιώθω δικαίωση»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και σταθερή σύνδεση με το κοινό της, η Άννα Βίσση συνεχίζει να γράφει ιστορία στη σκηνή και να αποδεικνύει πως η αληθινή επιτυχία είναι η διάρκεια και η αυθεντικότητα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια σχολίασε τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την αγάπη του κοινού, ενώ χαρακτήρισε τις στιγμές αυτές ως δικαίωση για την πορεία της.

«Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα… παίρνεις μία δικαίωση», ανέφερε στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο η προσθέτοντας: «Έχω περάσει κι από δύσκολα. Δε γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση.»

Η Άννα Βίσση τόνισε, ωστόσο, πως αυτό που την αγγίζει βαθύτερα είναι η διαχρονική αξία της μουσικής της και η στήριξη του κοινού από διαφορετικές γενιές: «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες. Αυτό είναι για μένα δικαίωση.»

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο του χρόνου να βρεθεί στο ΟΑΚΑ, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δείχνοντας προτίμηση στο Καλλιμάρμαρο.

«Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου… θα δούμε».