Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Η πρώτη ανάρτηση μετά τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

15.09.25 , 16:45 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:44 «Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Δείτε βίντεο για τη συναυλία της Άννας Βίσση από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε δύο εκρηκτικές και μεγαλειώδεις βραδιές με χιλιάδες θεατές στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμα μία φορά τους λόγους που είναι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ. 

«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με αμέτρητες επιτυχίες από την πορεία της που ξεπερνάει τις πέντε δεκαετίες, έχοντας στο πλευρό της την πολυαγαπημένη μπάντα της, που τη συνοδεύει σχεδόν δέκα χρόνια. 

Μία από τις φωτογραφίες που πόσταρε η Αννα Βίσση από τη συναυλία

Μία από τις φωτογραφίες που πόσταρε η Αννα Βίσση από τη συναυλία /Φωτογραφία Instagram

Λίγες ώρες μετά τη δεύτερη συναυλία της, με ανάρτησή της στο Instagram, η «Απόλυτη» ευχαρίστησε τον κόσμο για το μαγικό όνειρο που της πρόσφερε μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram.

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσχερέστερες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά, στόματα παθιασμένα να τραγουδούν! Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η Συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα», ανέφερε η Άννα Βίσση.

Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση /Φωτογραφία Instagram

Από τις συναυλίες της Άννας στο Καλλιμάρμαρο, που έγραψαν ιστορία, ξεχώρισαν πολλές στιγμές. Ίσως η πιο δυνατή της βραδιάς ήταν όταν διάβασε ένα γράμμα-φόρο τιμής στον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο μοιράστηκε τη σκηνή. Η αγκαλιά τους στο τέλος συγκίνησε το κοινό, αποδεικνύοντας τον «αιώνιο έρωτα» και την καλλιτεχνική τους σχέση. 

Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση

Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Τη δεύτερη βραδιά, η τραγουδίστρια πανηγύρισε μαζί με τους θεατές την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, κρατώντας την ελληνική σημαία

Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά

Η ίδια η Άννα Βίσση σχολίασε τη συμμετοχή του κοινού, που ήταν όλων των ηλικιών, τονίζοντας πως: «Είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά, στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας».

