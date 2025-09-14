Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Οι επώνυμοι που το «έκαψαν» με τις επιτυχίες της «Απόλυτης»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε τις φωτογραφίες από τη συναυλία της Άννας Βίσση
Το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο και πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία. Η κορυφαία τραγουδίστρια ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες και αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές. 

«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

Έναν χρόνο μετά την περσινή sold out συναυλία της, κατάφερε να γεμίσει ξανά το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα, λόγω της τεράστιας ζήτησης προστέθηκε και δεύτερη εμφάνιση για απόψε το βράδυ, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αριθμός των θεατών και στις δύο συναυλίες είναι περισσότεροι από 130.000.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00 το απόγευμα κι ήδη αρκετός ήταν ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο Καλλιμάρμαρο, τέσσερις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τελευταίο της μεγάλο hit Σε περίπτωση που και καταχειροκροτήθηκε.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές παρουσίες της βραδιάς ήταν φυσικά ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στην αγαπημένη του Άννα, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Έλενα Φερεντίνου.

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Νίκος Καρβέλας με την Έλενα Φερεντίνου

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Νίκος Καρβέλας με την Έλενα Φερεντίνου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Ελένη Φουρέιρ με τον Γιώργο Αρσενάκο, η Αθηνά Οικονομάκου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, η Αγγελική Νικολούλη, η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αντώνης Σρόιτερ με την Ιωάννα Μπούκη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του Κατρίνα, η Δέσποινα Καμπούρη και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο κοινό κι είδαν επί σκηνής την Άννα Βίσση.

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμμα

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμμα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του Κατρίνα

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του Κατρίνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Συναυλία Άννας Βίσση: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Γιώργος Καπουτζίδης

Συναυλία Άννας Βίσση: Γιώργος Καπουτζίδης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Αγγελική Νικολούλη

Συναυλία Άννας Βίσση: Αγγελική Νικολούλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Κατερίνα Διδασκάλου

Συναυλία Άννας Βίσση: Κατερίνα Διδασκάλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο 

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Αντώνης Σρόιτερ με την Ιωάννα Μπούκη 

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Αντώνης Σρόιτερ με την Ιωάννα Μπούκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Ελισάβετ Κωνσταντινίδη

Συναυλία Άννας Βίσση: Ελισάβετ Κωνσταντινίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Σάσα Σταμάτη με τον Νίκο Καρβέλα

Συναυλία Άννας Βίσση: Η Σάσα Σταμάτη με τον Νίκο Καρβέλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Συναυλία Άννας Βίσση: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη Αθερινού /Φωτογραφία NDP Photo Agency
