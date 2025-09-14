Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο και πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία. Η κορυφαία τραγουδίστρια ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες και αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές.
«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
Έναν χρόνο μετά την περσινή sold out συναυλία της, κατάφερε να γεμίσει ξανά το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα, λόγω της τεράστιας ζήτησης προστέθηκε και δεύτερη εμφάνιση για απόψε το βράδυ, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αριθμός των θεατών και στις δύο συναυλίες είναι περισσότεροι από 130.000.
Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00 το απόγευμα κι ήδη αρκετός ήταν ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο Καλλιμάρμαρο, τέσσερις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τελευταίο της μεγάλο hit Σε περίπτωση που και καταχειροκροτήθηκε.
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές παρουσίες της βραδιάς ήταν φυσικά ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στην αγαπημένη του Άννα, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Έλενα Φερεντίνου.
Η Ελένη Φουρέιρ με τον Γιώργο Αρσενάκο, η Αθηνά Οικονομάκου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, η Αγγελική Νικολούλη, η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αντώνης Σρόιτερ με την Ιωάννα Μπούκη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη σύζυγό του Κατρίνα, η Δέσποινα Καμπούρη και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο κοινό κι είδαν επί σκηνής την Άννα Βίσση.