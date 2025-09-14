Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση

Το μήνυμα για τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο /Instagram (@athinao1konomakou)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άννα Βίσση επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Καλλιμάρμαρο, σε ένα διήμερο συναυλιακό γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει, με τις δύο εμφανίσεις της να έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. 

«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια καταχειροκροτήθηκε από 65.000 θεατές σε ένα σχεδόν τρίωρο μουσικό υπερθέαμα. Η «Απόλυτη» ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας.

Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση

Από τη μεγάλη συναυλία της, δυστυχώς έλειπε η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Η εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκη έχει ξεκινήσει επίσημα εδώ και λίγες ημέρες, με την στυλίστρια να έχει τεράστιο όγκο δουλειάς. 

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Ωστόσο, η Σοφία Καρβέλα έκανε βίντεο κλήση με άτομο που βρισκόταν στη συναυλία της μητέρας της, γράφοντας στα social media: «Σε άλλα νέα, η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή. Κάνοντας αυτό που κάνει καλύτερα, να είναι ένα είδωλο. Περήφανη για σένα μαμά!».

Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα /Φωτογραφία Instagram

Ποια είναι η Σοφία Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα είναι κόρη του συνθέτη και τραγουδιστή Νίκου Καρβέλα και της τραγουδίστριας Άννας Βίσση. Έχει γεννηθεί το 1983. Ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σχεδιάστρια μόδας και στιλίστρια.

Έχει παίξει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Στους 31 Δρόμους και τα Υπέροχα πλάσματα. Υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Θανάση Πανουργιά κι έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Νίκο και τον Νέστορα. Το 2022 επιβεβαίωσε δημόσια ότι έχει πάρει διαζύγιο από τον Θανάση Πανουργιά, αλλά διατηρούν άριστες σχέσεις.

