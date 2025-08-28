Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα τραγουδά μαζί με τη μητέρα της, Άννα Βίσση

Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε μία σπάνια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα.

Το βράδυ της Τετάρτης κοινοποίησε σε Instagram story μια εικόνα του γνωστού τραγουδιστή και δημιουργού, δείχνοντάς τον να κοιτά αμέριμνος, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας τους, σημειώνοντας:

«Κόσμε, θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν. Το σπέρμα που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξή μου».

Η Σοφία Καρβέλα είναι η μοναχοκόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Μεγάλωσε μέσα σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και από νεαρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για τη μόδα και την αισθητική. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, όπου έχει διαγράψει τη δική της πορεία ως στυλίστρια, fashion consultant και δημιουργός περιεχομένου.

Έχει συνεργαστεί με γνωστά brands και περιοδικά, ενώ παράλληλα είναι πολύ ενεργή στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική της ζωή καθημερινά.

Έχει τεράστια αδυναμία στους γονείς της και φροντίζει συχνά να τους επισκέπτεται!