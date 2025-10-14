Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!

Σε «κρίση της μέσης ηλικίας» απέδωσε τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της

Όσα είπε η Νίνα Λοτσάρη για την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βραδινό event έδωσε το «παρών» η Νίνα Λοτσάρη, η οποία έχει κάνει μια μεγάλη αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της κι έχει γίνει αγνώριστη!

Η Νίνα Λοτσάρη με κόκκινα μαλλιά/ NDP Νίκος Δρούκας

Η Νίνα Λοτσάρη με κόκκινα μαλλιά/ NDP Νίκος Δρούκας

Η ηθοποιός έχει βάψει κόκκινα τα μαλλιά της, σε light απόχρωση, αφήνοντας πίσω το μαύρο χρώμα με το οποίο τη γνωρίζαμε. 

Η Νίνα Λοτσάρη με κόκκινα μαλλιά/ NDP Νίκος Δρούκας

Η Νίνα Λοτσάρη με κόκκινα μαλλιά/ NDP Νίκος Δρούκας

Μάλιστα, για τη δημόσια εμφάνιση με το νέο της look, επέλεξε να φορέσει ένα maxi σατέν φόρεμα με halter ώμους στην ίδια απόχρωση. 

Νίνα Λοτσάρη- Μαρία Ναυπλιώτου- Ζέτα Δούκα- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP Νίκος Δρούκας

Νίνα Λοτσάρη- Μαρία Ναυπλιώτου- Ζέτα Δούκα- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP Νίκος Δρούκας

Για την απόφαση να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της, η ίδια την απέδωσε σε «κρίση της μέσης ηλικίας». «Να αλλάξουμε πράγματα, να μας ανανεώσουν», είπε στο Happy Day.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έκλεισε τα 51 της χρόνια τον περασμένο Ιούλιο. Έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 20χρονη Νεφέλη και τη μικρότερη Ερωφίλη, από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι σε σχέση με τον Χρήστο Λεμονίδη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
