Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;

Οι τηλεοπτικές κάμερες συνάντησαν τον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος δε δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά στο τηλεοπτικό του μέλλον, μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ μετά από δύο επιτυχημένα χρόνια.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής διατηρεί χαμηλούς τόνους, ωστόσο φάνηκε ξεκάθαρος όσον αφορά τους λόγους της αποχώρησης και τις προθέσεις του για τη συνέχεια.

«Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, διάρκειας δύο ετών. Πέρασα υπέροχα. Ήταν άψογη η συνεργασία, γι’ αυτό και τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Απλώς, εγώ, σαν καλλιτέχνης, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός έχω την ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα».

Τα τηλεοπτικά σχέδια του Μάρκου Σεφερλή

Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο θα είναι το επόμενο τηλεοπτικό του «σπίτι», ο Μάρκος Σεφερλής απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, χωρίς όμως να κρύψει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις: «Ίσως το κανάλι στο οποίο θα δώσω συνέντευξη να είναι και εκείνο με το οποίο θα συνεργαστώ. Quiz!», είπε με χιούμορ, αφήνοντας τους δημοσιογράφους να… μαντεύουν.

Αν και ο ίδιος δεν κατονομάζει ακόμα τον νέο του συνεργάτη, πηγές αναφέρουν πως ήδη έχουν γίνει επαφές με μεγάλο ιδιωτικό κανάλι.

Ετοιμάζει νέα σχέδια για τηλεόραση και θέατρο

Πέρα από την τηλεόραση, ο Μάρκος Σεφερλής έχει μπροστά του και μια έντονα δημιουργική θεατρική σεζόν. Όπως ανέφερε, συνεχίζει να γράφει και να σχεδιάζει νέες παραστάσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

