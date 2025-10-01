Ενοχλημένος ο Μάρκος Σεφερλής: «Δεν έχω να πω τίποτα»

Σε εκδήλωση του ΤΑΣΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο έδωσε το «παρών» ο Μάρκος Σεφερλής.

Ωστόσο, ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγο καιρό είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, αποκαλύπτοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος τους υπευθύνους του καναλιού για το τέλος της συνεργασίας τους.

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε ξανά για τους λόγους που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, απάντησε στο Breakfast@star: «Δεν έχω να πω τίποτα για τον ΣΚΑΪ. Όταν θέλω να μιλήσω, μιλάω. Εδώ έχω έρθει για άλλο σκοπό και σας λέω τι ακριβώς γίνεται. Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω. Δεν υπάρχει λόγος. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την εκδήλωση αυτή.»

Τι είχε πει πρόσφατα για την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ

Ο Μάρκος Σεφερλής είχε δώσει τη δική του εξήγηση για το τέλος της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό: «Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με τον ΣΚΑΪ. Είχαμε συζητήσει να κάνω ένα σόου, όμως μετά από ώριμη σκέψη και με βάση την επιτυχία του καλοκαιριού αλλά και όσα ακούω από τον κόσμο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κοινό θέλει από εμένα καθαρή κωμωδία. Κωμωδία που προκαλεί γέλιο, άμεσα και αυθόρμητα.

Επειδή αυτό υπηρετώ τόσα χρόνια, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου. Έστειλα ένα email στους ανθρώπους του καναλιού, τους ευχαρίστησα και τους ενημέρωσα ότι δεν επιθυμώ να συνεχίσω. Δεν με ενδιαφέρει απλώς να είμαι στην τηλεόραση με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που αγαπώ: την κωμωδία.»

Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με άλλο κανάλι, για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star