Ενοχλημένος ο Μάρκος Σεφερλής: «Δεν έχω να πω τίποτα»

Τι απάντησε ο ηθοποιός για την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΙ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 14:10 Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
01.10.25 , 14:08 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
01.10.25 , 14:05 O Παναγιώτης Φωτόπουλος έδωσε τη συνταγή που λατρεύουν τα παιδιά
01.10.25 , 14:01 FIRST DATES: Κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Star!
01.10.25 , 13:50 Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
01.10.25 , 13:46 «Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου
01.10.25 , 13:23 Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
01.10.25 , 13:18 Άση Μπήλιου: Προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και... υποσχέσεις
01.10.25 , 13:16 Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα
01.10.25 , 12:44 Άνοιξη: Ιδιοκτήτης σπιτιού επιτέθηκε σε οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια
01.10.25 , 12:42 Αγγέλου για reunion Πάρα Πέντε: «Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα γίνει»
01.10.25 , 12:41 Λάρισα: Οι θρύλοι για χρυσές λίρες που είναι θαμμένες στην περιοχή
01.10.25 , 12:40 Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
01.10.25 , 12:34 Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες
01.10.25 , 12:22 Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Υπολογίζει φοροελαφρύνσεις και όφελος
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Τα δρομολόγια
Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Οι δηλώσεις στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εκδήλωση του ΤΑΣΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο έδωσε το «παρών» ο Μάρκος Σεφερλής.

Ωστόσο, ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγο καιρό είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, αποκαλύπτοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος τους υπευθύνους του καναλιού για το τέλος της συνεργασίας τους.

Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού

Μαρκος Σεφερλής

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε ξανά για τους λόγους που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, απάντησε στο Breakfast@star: «Δεν έχω να πω τίποτα για τον ΣΚΑΪ. Όταν θέλω να μιλήσω, μιλάω. Εδώ έχω έρθει για άλλο σκοπό και σας λέω τι ακριβώς γίνεται. Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω. Δεν υπάρχει λόγος. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την εκδήλωση αυτή.»

Τι είχε πει πρόσφατα για την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ

Ο Μάρκος Σεφερλής είχε δώσει τη δική του εξήγηση για το τέλος της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό: «Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με τον ΣΚΑΪ. Είχαμε συζητήσει να κάνω ένα σόου, όμως μετά από ώριμη σκέψη και με βάση την επιτυχία του καλοκαιριού αλλά και όσα ακούω από τον κόσμο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κοινό θέλει από εμένα καθαρή κωμωδία. Κωμωδία που προκαλεί γέλιο, άμεσα και αυθόρμητα.

Επειδή αυτό υπηρετώ τόσα χρόνια, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου. Έστειλα ένα email στους ανθρώπους του καναλιού, τους ευχαρίστησα και τους ενημέρωσα ότι δεν επιθυμώ να συνεχίσω. Δεν με ενδιαφέρει απλώς να είμαι στην τηλεόραση με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που αγαπώ: την κωμωδία.»

Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με άλλο κανάλι, για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΚΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top