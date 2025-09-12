Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού

Έχασε πολύ αγαπημένο του πρόσωπο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη του Μάρκου Σεφερλή στη Ζήνα Κουτσελίνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον θείο του, έναν άνθρωπο που, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.

Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

Ο γνωστός ηθοποιός πόσταρε το πρωί της Παρασκευής φωτογραφία του θείου του, γράφοντας πως ήταν ο «κηδεμόνας» του στο σχολείο, καθώς γνώριζε περισσότερα γράμματα ακόμη και από τον ίδιο του τον πατέρα.

Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού

Σε αρκετές από τις παραστάσεις του, όπως παραδέχτηκε, οι ρόλοι του ήταν εμπνευσμένοι από εκείνον: «Ήσουν ο κηδεμόνας μου στο σχολείο, επειδή ήξερες περισσότερα γράμματα από τον πατέρα μου! Και φούσκωνες από υπερηφάνεια όταν άκουγες τους δασκάλους – καθηγητές να σου λένε καλά λόγια για μένα! Έκλαιγες στο θέατρο από χαρά, όταν έβλεπες την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου! Και πάντα ήσουν δίπλα μου στα δύσκολα και υλικά και ψυχικά! Γιατί με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί! Γι’ αυτό κι εγώ, περνώντας τα χρόνια, βάζοντας και μερικά κιλά παραπάνω, φορώντας κι ένα μουστάκι στο θέατρο ή την τηλεόραση, άρχισα να σου μοιάζω!

Αυτό μου έλεγαν όλοι όταν με έβλεπαν με μαγουλάκια και μουστάκι: "Ίδιος ο θείος σου!". Που τελικά, έγινες ο "θείος" όλων στο θέατρο, αφού έτσι σε αποκαλούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου! Γιατί έβλεπαν στο πρόσωπό σου τον δικό τους θείο, έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο με χιούμορ, κωμικό ταμπεραμέντο, τσαχπινιά, αλλά και με έναν καλό λόγο για όλους!

Σεφερλής: «Λες ''Μάρκος'' και το μυαλό πάει σε εμένα, όχι τον Μπότσαρη!»

Έτσι σε αποκαλούσαν και στο αγαπημένο σου Facebook, εκεί που μοίραζες σοφία και χαμόγελα, εκεί που έδινες μάχες για μένα, δηλώνοντας πάντα πόσο περήφανος είσαι που με έχεις ανιψιό! Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δηλώσω κι εγώ πόσο περήφανος είμαι που σε είχα θείο!

Και πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα! Για να σε βλέπω να γελάς! Να γελάς και να καμαρώνεις, κοιτάζοντας γύρω σου, για να δεις αν ο κόσμος βλέπει τη χαρά σου! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα! Χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο! Καλό ταξίδι αγαπημένε μου θείε! Αγαπημένε "θείε" όλων μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάρκος Σεφερλής.

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
