Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για τον Μάρκο Σεφερλή, αφού είχε τα γενέθλιά του.

Ο κωμικός ηθοποιός και παρουσιαστής έκλεισε 57 χρόνια ζωής και δε σταμάτησε να δέχεται ευχές από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μάλιστα στο προφίλ του στο Instagram μια μακροσκελή ανάρτηση, με αφορμή τα γενέθλιά του, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό της ζωής του.

«Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω» κι ας κλείνω σήμερα τα 57! Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου! Στο κέφι, στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά! Και χαίρομαι που μπορώ να "παίζω" ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα!

Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα "ατέλειωτο παιχνίδι"! Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε! Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει "απ’ τον δρόμο η μάνα" και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο "παιχνίδι" μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή

Θυμίζουμε ότι ο Μάρκος Σεφερλής είναι παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλενα Τσαβαλιά. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Χάρη Σεφερλή, ο οποιός είναι σήμερα 21 ετών.

Σε συνεντεύξεις του, ο κωμικός έχει αναφερθεί στην οικογένειά του ως τον «βράχο» του. Έχει δηλώσει ότι συγκινείται όταν βλέπει την οικογένειά του δίπλα του.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, έχει πει ότι δεν έχουν περάσει μεγάλες κρίσεις και ότι ο ερχομός του γιου τους, Χάρη, τους ένωσε ακόμα περισσότερο. Έχει επίσης αναφέρει ότι έχουν λύσει καυγαδάκια πάνω στη σκηνή, λέγοντας ό,τι συμβαίνει στο σπίτι τους.

Για τον γιο του, Χάρη, έχει δηλώσει ότι είναι η κινητήριος δύναμή του και πως είναι πολύ περήφανος για αυτόν. Επίσης, έχει αναφέρει ότι ο Χάρης είναι σύμμαχός του σε όλα.