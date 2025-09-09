Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

«Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 10:40 Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια
09.09.25 , 10:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
09.09.25 , 10:39 Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026
09.09.25 , 10:25 Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους
09.09.25 , 10:25 Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής κλινικής για φακελάκι
09.09.25 , 10:21 Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα; Κάνε το quiz!
09.09.25 , 10:15 Pirelli P Zero E: Πήρε το διεθνές βραβείο Compasso d’Oro
09.09.25 , 10:06 Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!
09.09.25 , 09:52 Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
09.09.25 , 09:39 Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
09.09.25 , 09:31 Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;
09.09.25 , 09:16 Ο Παναγιωτάκης δολοφονήθηκε με πανάκι ή μαξιλάρι - Τι λέει το πόρισμα
09.09.25 , 09:03 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μουσική, ο έρωτας, η κόρη του και το πρόωρο τέλος
09.09.25 , 09:00 Βίντεο: Η Ford Performance άλλαξε όνομα
09.09.25 , 08:51 Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή του σεισμού στο στούντιο του Mega
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Μάρκου Σεφερλή στη Ζήνα Κουτσελίνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για τον Μάρκο Σεφερλή, αφού είχε τα γενέθλιά του

Σεφερλής: «Λες ''Μάρκος'' και το μυαλό πάει σε εμένα, όχι τον Μπότσαρη!»

Ο κωμικός ηθοποιός και παρουσιαστής έκλεισε 57 χρόνια ζωής και δε σταμάτησε να δέχεται ευχές από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μάλιστα στο προφίλ του στο Instagram μια μακροσκελή ανάρτηση, με αφορμή τα γενέθλιά του, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό της ζωής του.

«Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω» κι ας κλείνω σήμερα τα 57! Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου! Στο κέφι, στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά! Και χαίρομαι που μπορώ να "παίζω" ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα! 

Σεφερλής: Απαντά ξεκάθαρα για τις φήμες περί χωρισμού του με την Τσαβαλιά

Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα "ατέλειωτο παιχνίδι"! Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε! Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει "απ’ τον δρόμο η μάνα" και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο "παιχνίδι" μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή

Θυμίζουμε ότι ο Μάρκος Σεφερλής είναι παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλενα Τσαβαλιά. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Χάρη Σεφερλή, ο οποιός είναι σήμερα 21 ετών. 

Σε συνεντεύξεις του, ο κωμικός έχει αναφερθεί στην οικογένειά του ως τον «βράχο» του. Έχει δηλώσει ότι συγκινείται όταν βλέπει την οικογένειά του δίπλα του. 

Έλενα Τσαβαλιά & Μάρκος Σεφερλής: Ο γιος τους, Χάρης έγινε 21 ετών

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, έχει πει ότι δεν έχουν περάσει μεγάλες κρίσεις και ότι ο ερχομός του γιου τους, Χάρη, τους ένωσε ακόμα περισσότερο. Έχει επίσης αναφέρει ότι έχουν λύσει καυγαδάκια πάνω στη σκηνή, λέγοντας ό,τι συμβαίνει στο σπίτι τους.

Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;

Για τον γιο του, Χάρη, έχει δηλώσει ότι είναι η κινητήριος δύναμή του και πως είναι πολύ περήφανος για αυτόν. Επίσης, έχει αναφέρει ότι ο Χάρης είναι σύμμαχός του σε όλα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top