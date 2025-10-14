Cash or Trash: Η φανέλα του Σλούκα με την υπογραφή του!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Έχοντας αφήσει ένα ανοιχτό ραντεβού με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τους αγοραστές, ο Σωτήρης επιστρέφει στο Cash or Trash, φέρνοντας, αυτή τη φορά, ένα αντικείμενο από τα πρώτα του είδους που κυκλοφόρησαν στην Αμερική. Το δώρο ενός παλιού έρωτα φέρει μια μεγάλη αξία και όχι απαραιτήτως συναισθηματική. O Θάνος Λούδος τοποθετεί το αντικείμενο χρονικά περίπου στο 1829. Ένας λάτρης αυτής της κατηγορίας αντικειμένων βρίσκεται ανάμεσα στους αγοραστές και το μόνο που μένει να κάνει, για να το αποκτήσει, είναι μια αξιόλογη προσφορά, που πραγματικά θα δελεάσει τον πωλητή.

Ο Χάρης έχει μόνο ωραίες αναμνήσεις από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash! Ο πωλητής επιστρέφει, αυτή τη φορά, με ένα μαγικό αντικείμενο! Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο Cash Or Trash και συστήνεται στους τηλεθεατές ένα αντικείμενο που «κουβαλάει» κάτι περισσότερο από έναν αιώνα ζωής και υπήρξε σωστός πρόδρομος του φλίπερ! Το αντικείμενο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ο εκπαιδευτής δοκίμων υποβρύχιων καταστροφών, «καταστρώνει» το σχέδιό του, προκειμένου να καταφέρει να πουλήσει το αντικείμενό του στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Η Άννα είναι γέννημα θρέμμα Παναθηναϊκός και μέχρι και σήμερα, που είναι συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, δεν έχει χάσει αγώνα της αγαπημένης της ομάδας! Η φίλαθλος και πωλήτρια, που αγαπά τον υγιή ανταγωνισμό, παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash μια φορεμένη φανέλα ενός μεγάλου αθλητή του Παναθηναϊκού με την υπογραφή του! Η Άννα μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών αποφασισμένη να απολαύσει τις προσφορές τους, χωρίς, όμως, να αφήσει περιθώριο για παζάρια, αφού ξέρει ακριβώς το ποσό που θέλει να ακούσει στις προσφορές για να την αποχωριστεί.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!