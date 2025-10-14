Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της

Kατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγνώμη. Με πιέζουν λίγο», είχε πει στον αέρα της εκπομπής της στις 23/9, όποτε είχε εμφανιστεί με τα παντοφλάκια της στο πλατό

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κατερίνα Καινούργιου με τον καλό της φίλο, Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Η παρουσιάστρια μάλιστα, φαίνεται καθώς πιάνει την κοιλίτσα της, μετά τις φήμες που τη θέλουν να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος- Κατερίνα Καινούργιου/ ΝDP

Ανέστης Ευαγγελόπουλος- Κατερίνα Καινούργιου/ ΝDP

Για τη βόλτα της επέλεξε να φορέσει ριχτό σιέλ πουκάμισο, μαύρον κολάν και chelsea μποτάκια. To look της συνδύασε με μαύρο jockey.

Κατερίνα Καινούργιου- Ανέστης Ευαγγελόπουλος/ ΝDP

H παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα έχει αλλάξει κάπως τις στιλιστικές της συνήθειες από την αρχή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Δε φοράει πια ψηλοτάκουνα με φιάπες, έχει άβαφα νύχια, φορά σκουρόχρωμα ρούχα.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος- Κατερίνα Καινούργιου/ ΝDP

Η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για το αν διανύει περίοδο εγκυμοσύνης, αν και στο παρελθόν εξέφραζε ανοιχτά τη μεγάλη της επιθυμία να γίνει μητέρα, όπως και ότι έκανε προσπάθειες με τον σύντροφό της να κάνουν παιδί.

«Κάνω την προσπάθειά μου να κάνω παιδί και νιώθω αδιαθεσία στην εκπομπή. Ο Θεός θα δείξει. Αυτό το πράγμα με πιέζει και με στρεσάρει. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δε με στεναχωρεί κάνω και εγώ την προσπάθεια μου», είχε αποκαλύψει στους δημοσιογράφους, τον περασμένο Μάιο.

Πάντως, από την αρχή της σεζόν αφήνει υπονοούμενα στον αέρα της εκπομπής που παραπέμπουν στο ότι είναι έγκυος. «Βλέπετε πάλι, ε; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα», «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη. Με πιέζουν λίγο, οπότε στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια…», «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει», είναι μερικές από τις δηλώσεις της στην εκπομπή της.

Πριν λίγο καιρό επίσης, είχε εμφανιστεί σε βραδινό event και πόζαρε με τον καλό της φίλο, Χάρη Σιανίδη, ο οποίος της έπιανε με τρυφερότητα την κοιλίτσα.