Άκης Σακελλαρίου: «Η κόρη μου είναι influencer»

Τι είπε για την κόρη του, Σμαράγδα Σακελλαρίου

Ο Άκης Σακελλαρίου με αφορμή την παράσταση “Άρωμα Γυναίκας” στο Θέατρο Βρετάνια, μίλησε για την κόρη του, Σμαράγδα.

«Η κόρη μου έχει την εταιρεία Sunkissed, αναλαμβάνει social media σε εταιρείες. Είναι αυτό -πώς το λένε;- influencer; Κάποια στιγμή θέλησε να ασχοληθεί με το θέατρο αλλά δεν της “βγήκε”. Δεν είναι ότι δεν είχε ταλέντο, έχει ταλέντο στην κάμερα», είπε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Σμαράγδα Σακελλαρίου - Άκης Σακελλαρίου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟY

Σμαράγδα Σακελλαρίου - Άκης Σακελλαρίου /  NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟY

Ο ηθοποιός, ο οποίος κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Τίνα Βασιλικού και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Ορέστη και μία κόρη, τη Σμαράγδα. 

Η Σμαράγδα Σακελλαρίου είναι 26 ετών και έχει δημιουργήσει μια εταιρία για social media με τη φίλη της, Δανάη Σιφναίου και είναι και η ίδια influencer με πολλούς ακολούθους στο Instagram και στο TikTok! Συμμετέχει σε καμπάνιες και φωτογραφίσεις για διάφορα προϊόντα. 

Η Σμαράγδα Σακελλαρίου έχει μεγάλη αγάπη για τα ταξίδια, επιλέγοντας συχνά μακρινούς και λιγότερο συνηθισμένους προορισμούς. Ανάμεσα στις χώρες που έχει ήδη επισκεφθεί είναι το Περού και η Ιαπωνία, ενώ η ίδια έχει θέσει ως στόχο να συνεχίσει να γνωρίζει τον κόσμο μέσα από μοναδικές εμπειρίες.

ΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
