Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»

Όσα είπε για τη λανθασμένη ανάρτηση για την αγαπημένη ηθοποιό

Celebrities & Gossip Νεα
Νικήτας Τσακίρογλου: Tα τρυφερά λόγια για τη Χρυσούλα Διαβάτη
Μια απρόσμενη παρεξήγηση στάθηκε αφορμή για τη δημόσια συγγνώμη που απηύθυνε η Καίτη Φίνου στη Χρυσούλα Διαβάτη και την οικογένειά της, μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Facebook.

«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη

Η αγαπημένη ηθοποιός, μπερδεμένη από λανθασμένη πληροφορία, θεώρησε πως η Χρυσούλα Διαβάτη είχε φύγει από τη ζωή και προχώρησε σε συγκινητική ανάρτηση για την «απώλειά» της.

«Καλό ταξίδι Χρυσούλα Διαβάτη… Λίγο σε γνώρισα από τις εμφανίσεις σου στο “Κόκκινο Δωμάτιο” στον ρόλο της μητέρας της Βασιλικής Ανδρίτσου… Αξιόλογη ηθοποιός, σπουδαία στην κωμωδία… Συλλυπητήρια στην οικογένειά της…», έγραψε η Φίνου, προκαλώντας έκπληξη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου που ''άναψε'' φωτιές!

Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου που ''άναψε'' φωτιές!

Η ανάρτηση γρήγορα έγινε viral, προκαλώντας σύγχυση και ανησυχία. Μόλις αντιλήφθηκε το σφάλμα της, η Καίτη Φίνου επανήλθε με νέα δημοσίευση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη: «Ζητώ ένα μεγάλο δημόσιο συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανα για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη από την οικογένειά της και την οικογένεια του θεάτρου. Έκανα ένα τραγικό λάθος… δεν μου έχει ξανασυμβεί, πάντα διασταυρώνω όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»

 

Νικήτας Τσακίρογλου για τη Χρυσούλα Διαβάτη: «Περνάμε μια δύσκολη φάση»

Με λόγια βαθιάς αγάπης και συγκίνησης μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου για τη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη, μιλώντας δημόσια στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η σπουδαία ηθοποιός.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σύζυγός του διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «είναι κλινήρης και δεν κυκλοφορεί».

«Βρίσκομαι σε μια δύσκολη εποχή τώρα, σε μια δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα μας, η Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος, έχει ένα αυτοάνοσο», είπε αρχικά, εκφράζοντας την αγωνία και την αγάπη του.

Το αγαπημένο ζευγάρι σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/NDP

Το αγαπημένο ζευγάρι σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/NDP

Ο Νικήτας Τσακίρογλου, παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος και σίγουρος πως η Χρυσούλα Διαβάτη θα καταφέρει να ξεπεράσει την περιπέτεια υγείας της: «Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, τη βαθιά πίστη και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα. Την έχω γνωρίσει τη Χρυσούλα, την αγάπησα και την ερωτεύτηκα γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο».

Μέσα από τα λόγια του, αναδείχθηκε η βαθιά σχέση και το δέσιμο των δύο σπουδαίων ηθοποιών, που παραμένουν μαζί δεκαετίες.

