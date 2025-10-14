Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Έλληνας μπακ τραυματίστηκε στο ματς Ελλάδα-Δανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
14.10.25 , 10:37 Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης της μηχανής
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα μετά τη νίκη επί της Ιρλανδίας / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ανησυχία είναι διάχυτη στα Σπάτα μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα μπακ, ο οποίος γύρισε το πόδι του προς το φινάλε της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Δανία. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» του OPEN, ο παίκτης αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο χωρίς παπούτσι και εμφανώς κουτσαίνοντας, κάτι που αμέσως προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Η συμμετοχή του στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ είναι αμφίβολη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς στον διεθνή άσο. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.novasports.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AEK
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top