Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα μετά τη νίκη επί της Ιρλανδίας / Βίντεο: Alpha

Η ανησυχία είναι διάχυτη στα Σπάτα μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα μπακ, ο οποίος γύρισε το πόδι του προς το φινάλε της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Δανία. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» του OPEN, ο παίκτης αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο χωρίς παπούτσι και εμφανώς κουτσαίνοντας, κάτι που αμέσως προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Η συμμετοχή του στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ είναι αμφίβολη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς στον διεθνή άσο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.novasports.gr