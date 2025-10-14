Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής

Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τροχαίο Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος Mοτοσικλετιστής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην περιοχή Πανόραμα στην Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου Σελίνου με αποτέλεσμα ένας 48χρονος οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του. 

Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 9 το βράδυ, η μηχανή του 48χρονου συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, με τις συνθήκες να μην είναι ακόμη γνωστές. Ο μοτοσικλετιστής έχασε ακαριαία τη ζωή του. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και Πυροσβεστική και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΧΑΝΙΑ
