Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην περιοχή Πανόραμα στην Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου Σελίνου με αποτέλεσμα ένας 48χρονος οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 9 το βράδυ, η μηχανή του 48χρονου συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, με τις συνθήκες να μην είναι ακόμη γνωστές. Ο μοτοσικλετιστής έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και Πυροσβεστική και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά.