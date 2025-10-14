Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, της ομορφιάς και των απολαύσεων, πέρασε στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, και η αλλαγή στη διάθεση είναι ήδη αισθητή.

Για τους λάτρεις της αστρολογίας, αυτή είναι μια από τις πιο ευνοϊκές πλανητικές μετακινήσεις, ειδικά όταν αφορά θέματα σχέσεων, αισθητικής αλλά και καθημερινής ισορροπίας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

https://www.star.gr/tv/psychagogia/breakfaststar

«Η Αφροδίτη βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα ευεργετική αυτή την περίοδο. Οι αστρολόγοι θεωρούν ότι όταν ένας πλανήτης είναι στη «φυσική του θέση» εκφράζει τα χαρακτηριστικά του στο μέγιστο», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει έμφαση στις σχέσεις, τη συνεργασία, το φλερτ, την αισθητική και τη διπλωματία. Είναι ευνοϊκή περίοδος για να επενδύσουμε συναισθηματικά, να βελτιώσουμε σχέσεις ή να δημιουργήσουμε νέες. Επηρεάζει και τη διάθεσή μας, βοηθώντας να βρίσκουμε την ομορφιά σε απλά πράγματα. Τα οικονομικά ζητήματα αποκτούν πιο ήπιο και εξισορροπητικό τόνο», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Ζυγό μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, δίνοντάς μας περίπου τρεις εβδομάδες για να απολαύσουμε τις θετικές της επιρροές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star


 

ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
