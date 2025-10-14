Behemoth: Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου έρχονται στην Αθήνα!

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Floyd Live Music Venue

Behemoth
Οι επιβλητικοί Behemoth έρχονται στην Αθήνα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στο Floyd Live Music Venue. Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου από την Πολωνία, επιστρέφουν μετά την αδιανόητη headline εμφάνισή τους στο Release Athens 2024, για ένα καταιγιστικό show!

Μαζί τους, ως special guest, o Nidhogg, μια νέα φωνή στον black metal ήχο.

David Byrne και Gorillaz στη σκηνή του Release Athens Festival 2026

Οι Behemoth δημιουργήθηκαν το 1991 από τον αινιγματικό frontman και κιθαρίστα, Adam “Nergal” Darski, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη – θρυλική, πλέον – Πολωνική σκηνή του ακραίου ήχου. Αν και οι ρίζες τους βρίσκονται αναμφίβολα στο black metal, χάρις το μοναδικό όραμα του Nergal εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Behemoth: Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου έρχονται στην Αθήνα!


Οι πρώτες κυκλοφορίες, “Sventevith (Storming Near the Baltic)” και “Grom”, το 1995 και 1996, αντίστοιχα, τους καθιέρωσαν ως υπολογίσιμη δύναμη, ωστόσο έπρεπε να κυκλοφορήσουν το ανεπανάληπτο “Satanica” (1999) αλλά και το “Thelema.6” (2000) για να γνωρίσουν τη διεθνή αναγνώριση.
Το “Demigod”, το 2004, αποτέλεσε σημείο καμπής, όχι μόνο για το γκρουπ αλλά και για το extreme metal συνολικά. Αντιμετώπισαν μέχρι και νομικές προκλήσεις στη γενέτειρά τους, αλλά συνέχισαν να διευρύνουν τα όρια  τους με άλμπουμ όπως το “The Apostasy” (2007) και φυσικά το εμβληματικό “The Satanist” (2014), το όποιο αποθεώθηκε από σύσσωμο το μουσικό Τύπο, και βρέθηκε στην κορυφή σε πολλές λίστες με τους καλύτερους metal δίσκους της δεκαετίας. 
Ο τελευταίος δίσκος των Behemoth, “The Shit Ov God”, είναι - όπως κάθε προηγούμενος - φιλόδοξος, εμπρηστικός και ακραίος με κάθε τρόπο! Οκτώ νέα κομμάτια που βυθίζονται στην αναζήτηση της θνητότητας αλλά και της θεϊκότητας και εξερευνούν τα όρια της ανυπακοής στα πάντα!

Behemoth: Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου έρχονται στην Αθήνα!

Oι Behemoth είναι οι:
Adam ‘Nergal’ Darski – Lead Vocals, Guitar
Zbigniew ‘Inferno’ Promiński – Drums, Percussion
Tomasz ‘Orion’ Wróblewski – Bass, Backing Vocals
Patryk ‘Seth’ Sztyber – Guitar, Backing Vocals
Καλεσμένος των Behemoth είναι ο Nidhogg, που μετά από τους Wilczyca, ξεκινά τη σόλο καριέρα του, εξερευνώντας νέους δρόμους στον extreme black metal ήχο.
Μαζί με την μπάντα του, ήδη μέρος της “The Unholy Trinity” περιοδείας, ο Πολωνός θα παρουσιάσει υλικό από το νέο δίσκο του "Narcissus".

Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 11:00, προς 42€ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 45€. Η τελική φάση θα ανακοινωθεί στην πορεία.

Διάθεση Εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000
Online more.com / Floyd.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

