Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη

Ορίστηκε η ημερομηνία για την δίκη των Τεμπών / Alpha

Στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση τρένων.

Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Η δίκη για την τραγωδία πρόκειται να διεξαχθεί σε κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα σε διαμορφωμένο χώρο του πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα παραπεμφθούν οι 36 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν κλητήριο θέσπισμα της επόμενες ημέρες.